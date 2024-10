Il comitato della Croce Rossa forma 60 nuovi volontari

Il nuovo consiglio di amministrazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena, eletto a maggio, è operativo a tempo pieno, grazie al supporto di volontari e dipendenti, in risposta alle richieste del territorio.

Paolo Ricci è il presidente eletto dall’assemblea. I consiglieri sono Michael Bisulli, vicepresidente, Antonella Fuccio, Federico Corbara e Anita Vittoria Rossi, rappresentante dei giovani. In ausilio al cda Luca Bazzocchi è referente dei dipendenti, Antonio Dall’Ara per la sede di Sogliano al Rubicone.

"Gli ambiti operativi del Comitato di Cesena, grazie all’impegno dei volontari - spiega il presidente Ricci – sono molteplici, con particolare attenzione ai servizi sanitaria con programmazione e risposta alle emergenze e urgenze, e alle attività di trasporto sanitario non urgente. Diverse le attività, già operative e in programmazione, in ambito sociale in risposta alle richieste che provengono dal territorio, quelle di protezione civile, le iniziative di sensibilizzazione proposte nelle scuole e nelle piazze del territorio per i giovani". "Dopo l’alluvione dei giorni scorsi - prosegue il presidente del Croce Rossa comitato comunale di Cesena – è stato reso operativo un aiuto della Provincia di Ravenna e il comitato della Croce Rossa ha collaborato con il dipartimento della Protezione Civile di Forlì-Cesena per supportare la cittadinanza".

Due settimane fa ha avuto inizio, alla sede sede di Cesena, il corso di accesso per sessanta nuovi volontari che andranno a rafforzare tutte le componenti del comitato, sia quella sanitaria, sia quella sociale. Una linfa nuova provvidenziale per incrementare le iniziative. Il Comitato di Cesena organizzerà corsi gratuiti sul primo soccorso e invita tutti coloro che fossero interessati a consultare la pagina Instagram, facebook e il sito www.cricesena.it.

Andrea Alessandrini