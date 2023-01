Il compleanno di Marco Pantani tra amici e tifosi

di Giacomo Mascellani

Un gruppo di grandi amici e tifosi del campione, ha partecipato alla festa dei 53 anni dalla nascita di Marco Pantani. Seguendo una filosofia che da tanti anni caratterizza questo evento, come se Marco fosse ancora vivo, le persone più care e legate al "Pirata", si sono ritrovate in piazza Marconi, dove c’è la statua che raffigura Pantani mentre scala una montagna. Il più grande scalatore del ciclismo moderno era nato il 13 gennaio 1970 e purtroppo è morto il 14 febbraio 2004 nella stanza di un residence a Rimini, quando aveva soltanto 34 anni, vittima della depressione e delle fragilità, causate da una spirale figlia di quell’ingiusta esclusione dal Giro d’Italia del 1999 .

Gli amici e i tifosi da quel triste giorno di San Valentino del 2004, vivono anche per mantenere vivo il ricordo ed esorcizzano la morte del loro idolo in mille modi, continuando ad esempio a portargli regali nella tomba mausoleo all’interno del cimitero di Cesenatico, a scrivergli delle lettere e a visionari i filmati delle sue imprese che hanno fatto la storia del ciclismo negli anni Novanta. L’utilizzo quotidiano e generale dei social, recentemente ha portato molti tifosi e amici del campione, ad utilizzare i profili Facebook ed Instagram per dedicare pensieri ed immagini al grande ciclista che tanto ha fatto sognare gli appassionati di questo sport e non solo.

Ogni anno un gruppo di amici organizza in piazza una festa di compleanno in memoria di Marco. È accaduto anche domenica sera, dove in una forma molto ristretta e riservata, una dozzina di persone ha sfidato la nebbia e il freddo umido che si sentiva nelle ossa, per vivere insieme questo momento. Il gruppo si è ritrovato alle 21, attorno ad un tavolo dove c’erano spumante e panettone. Da lontano sul lungomare si è sentita intonare la canzone "Mama luntena" di Raoul Casadei, uno dei brani che il "Pirata" ed i suoi amici amavano cantare nelle loro feste. Qui il gruppo ha condiviso ancora una volta le gioie e i dolori di Marco Pantani, ricordando anche Jader Delvecchio, il grande amico anch’egli prematuramente morto nell’ottobre 2003 in un incidente stradale, e Tolly, al secolo Ferruccio Farabegoli, deceduto lo scorso mese di agosto a soli 62 anni.

Come tradizione nella piazza un amico del cuore ha acceso 53 candeline, corrispondenti agli anni che avrebbe compiuto il campione. Poi attorno alle 22.30 le luci si sono spente e il ricordo ha lasciato di nuovo spazio alla malinconia ed al dolore.