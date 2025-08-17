Il compleanno di Raoul: "Vive con le sue canzoni"

Grande spettacolo di Ferragosto di Mirko Casadei e dell’ensemble Forlì Musica diretto dal maestro Stefano Nanni a Gatteo a Mare in piazza Romagna mia, luogo simbolo della tradizione sonora romagnola, e lungo viale delle Nazioni illuminato dai versi di Romagna Capitale, tra Cesenatico e Gatteo Mare. Una serata, con migliaia di persone, per celebrare Raoul Casadei, il Re del Liscio, nel giorno del suo compleanno, con "L’Estate di Raoul", un evento firmato Balamondo World Music Festival. Fortemente voluta dal figlio Mirko, che con la sua POPular Folk Orchestra, ne ha raccolto l’eredità artistica, la manifestazione è inserita all’interno di Balamondo, il "World Music Festival" che, da quando nel 1998 lo inventò Raoul, portando sul palco Gloria Gaynor, promuove il liscio come "Arte dell’incontro", musica al tempo stesso fortemente identitaria e aperta al dialogo, alle relazioni, all’intreccio con quelli che Battiato definiva "Mondi Lontanissimi" e che, proprio sulle note dei classici del repertorio Casadei si ricompongono.

Per l’occasione, canzoni come "Romagna Mia" e "Ciao Mare", sono state avvolte dai sontuosi arrangiamenti sinfonici del maestro Stefano Nanni e affidati all’interpretazione del prestigioso ensemble di Forlì Musica, composto da 15 virtuosi, che lui stesso ha diretto. Un grande omaggio sinfonico alla memoria di Raoul Casadei. Una serata speciale, condotta da Andrea Barbi, che ha unito la tradizione della musica popolare romagnola alla potenza evocativa della musica sinfonica, dando vita a un’esperienza musicale intensa ed emozionante. Balamondo World Music Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi e, per questa data, dai Comuni di Cesenatico e Gatteo Mare presenti con i sindaci Roberto Pari e Matteo Gozzoli.

Ha detto Mirko Casadei: "Una serata fantastica, molto emozianante perchè questa sera ricordiamo Raoul che è sempre con noi, vivo attraverso le sue canzoni, il suo sorriso, il suo ottimismo. Una grande abbraccio di tutti ai turisti ma anche di tutti i romagnoli in una serata speciale E poi quest’anno è anche il primo senza la mamma Pina che ci ha lasciati nel dicembre scorso".