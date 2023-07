Il Comune avrà 2 milioni da gestire "Ecco come useremo le donazioni"

di Paolo Morelli

Ha raggiunto quasi 1,4 milioni di euro (per l’esattezza 1.382.943,46 euro, a ieri mattina) la raccolta fondi promossa dal Comune di Cesena a favore di coloro che hanno subito danni dall’alluvione del 16 e 17 maggio scorsi. Lo hanno comunicato ieri in una conferenza stampa, e poi al Consiglio comunale, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore al Bilancio Camillo Acerbi. I bonifici arrivati al conto corrente aperto appositamente dal Comune sono 3.275, ma le persone che hanno versato qualcosa a favore degli alluvionati cesenati sono 6-7.000 perché numerosi bonifici sono il frutto di raccolte fondi fatte da enti vari. Va evidenziato che alcune erogazioni sono finalizzate al ripristino di edifici o strutture pubbliche danneggiate dall’alluvione.

Altre elargizioni sono state preannunciate ed è prevedibile che la somma arrivi attorno ai due milioni di euro. L’erogazione più corposa, circa 300.000 euro, è stata quella della raccolta fondi promossa dal Tg della tv La7 e dal Corriere della Sera.

Nelle ultime due settimane il Comune ha avviato l’erogazione dei primi contributi a favore delle famiglie alluvionate: l’anticipo del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) per coloro che sono sfollati per importi variabili fra 400 e 900 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare; per i mesi di maggio e giugno sono già stati erogati circa 140.000 euro al mese, a breve sarà erogato il contributo per luglio che dovrebbe essere complessivamente di 90.000 euro, essendo numerose famiglie già rientrate nelle proprie abitazioni. Si tratta, comunque, di anticipazioni perché questo tipo di contributi saranno rimborsati dallo Stato.

A carico del Comune, invece, saranno i Contributi di autonoma sistemazione per i nuclei familiari che a Cesena hanno il domicilio, ma non la residenza, per un importo totale previsto di circa 45.000 euro.

Anche il Contributo di immediato sostegno (Cis) per gli affittuari di abitazioni per le quali il contributo sia stato richiesto dal proprietari sarà a carico del Comune, con una previsione di circa 225.000 euro.

Ulteriori misure di sostegno previste dall’Amministrazione comunale di Cesena riguardano un contributo a fondo perduto per liberi professionisti o con partita Iva che non siano compresi nel contributo di 2.500 euro della Camera di Commercio, circa 50 persone per un contributo di 2.000 euro per un totale di 100.000 euro; inoltre è prevista la sopertura delle rette dei centri estivi per famiglie alluvionate, per un importo tale di 4.500 euro.

In totale fino a ora sono già stati erogati circa 500.000 euro, altri 450.000 saranno erogati in futuro.

A queste somme vanno aggiunti otto alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad altrettante famiglie sfollate che erano già in graduatoria, e sette alloggi messi a disposizione da privati per affitto garantito dal Comune.

Inoltre ci sono 90.000 euro che il Comune prtevede di erogare per integrare i buoni acquisto per abiti e biancheria del gruppo Ovs-Upim, e 30.000 euro in buoni per acquistate elettrodomestici per famiglie che non abbiano usufruito del Contributo di immediato sostegno, e infine 40.000 euro di ristori alle associazioni di volontariato che hanno aperato a sostegnop dei cittadini alluvionati.

"Questi contributi sono poca cosa – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – ma rappresentano un immediato sostegno per chi ha subito gravi danni". Il sindaco, inoltre, ha precisato che nelle prossime settimane partiranno i controlli a campione sul 15% delle richeste di sostegno da parte della Polizia municipale, e chi ha già presentato le richieste può ricontrollare la documentazione.