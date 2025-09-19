Il Comune cerca enti per gestire il centro giovanile Ciacarè

Avviato nell’ottobre 2022, Ciacarè, frequentato ogni giorno da circa 40 ragazze e ragazzi under 19, è un centro di aggregazione giovanile a bassa soglia ubicato in zona stazione (corso Cavour 167) aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:30 con il servizio del pre-scuola e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18 e il martedì, giovedì e sabato dalle 13 alle 16 con il servizio di apertura pomeridiana.

Forte di questa esperienza, l’amministrazione comunale avvia oggi un nuovo percorso di co-progettazione rivolto agli enti del terzo settore per la valorizzazione dello spazio aggregativo con l’obiettivo di ridurre il disagio giovanile e promuovere il benessere tra i giovani.

Sono state definite le linee guida per dare forma a un intervento concreto, basato sulla collaborazione attiva con le realtà del territorio, esattamente come già avvenuto in questi anni. L’iniziativa prevede un percorso di co-progettazione partecipata con un coinvolgimento diretto degli enti del terzo settore attivi nel contesto cittadino e provinciale, promuovendo azioni volte a sostenere i giovani nei loro percorsi educativi, culturali e sociali. Il focus sarà in particolare sull’area urbana della stazione ferroviaria, a sud della linea ferroviaria e in prossimità del centro storico, un punto nevralgico anche per la presenza di numerosi istituti scolastici.

"Con questo nuovo bando – commenta l’assessora con delega alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – vogliamo selezionare soggetti con esperienza e radicamento sul territorio, in grado di proporre attività educative, culturali e aggregative"

L’avviso è rivolto a enti del terzo settore che operano da almeno 24 mesi nel territorio di Cesena o della provincia di Forlì-Cesena. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le 13 dell’11 ottobre.