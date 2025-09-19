Il Comune cerca enti per gestire il centro giovanile Ciacarè

Vincere
CronacaIl Comune cerca enti per gestire il centro giovanile Ciacarè
19 set 2025
REDAZIONE CESENA
Avviato nell’ottobre 2022, Ciacarè, frequentato ogni giorno da circa 40 ragazze e ragazzi under 19, è un centro di aggregazione giovanile a bassa soglia ubicato in zona stazione (corso Cavour 167) aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:30 con il servizio del pre-scuola e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18 e il martedì, giovedì e sabato dalle 13 alle 16 con il servizio di apertura pomeridiana.

Forte di questa esperienza, l’amministrazione comunale avvia oggi un nuovo percorso di co-progettazione rivolto agli enti del terzo settore per la valorizzazione dello spazio aggregativo con l’obiettivo di ridurre il disagio giovanile e promuovere il benessere tra i giovani.

Sono state definite le linee guida per dare forma a un intervento concreto, basato sulla collaborazione attiva con le realtà del territorio, esattamente come già avvenuto in questi anni. L’iniziativa prevede un percorso di co-progettazione partecipata con un coinvolgimento diretto degli enti del terzo settore attivi nel contesto cittadino e provinciale, promuovendo azioni volte a sostenere i giovani nei loro percorsi educativi, culturali e sociali. Il focus sarà in particolare sull’area urbana della stazione ferroviaria, a sud della linea ferroviaria e in prossimità del centro storico, un punto nevralgico anche per la presenza di numerosi istituti scolastici.

"Con questo nuovo bando – commenta l’assessora con delega alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – vogliamo selezionare soggetti con esperienza e radicamento sul territorio, in grado di proporre attività educative, culturali e aggregative"

L’avviso è rivolto a enti del terzo settore che operano da almeno 24 mesi nel territorio di Cesena o della provincia di Forlì-Cesena. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le 13 dell’11 ottobre.

