Il Comune di Bagno saluta due dipendenti

Il Comune di Bagno di Romagna, in un incontro nella residenza municipale, con la partecipazione dei membri della giunta e dei dipendenti in servizio, ha rivolto il proprio saluto a due suoi collaboratori: uno, anzi una, ha raggiunto la pensione e uno ha terminato di lavorare in municipio a San Piero, con trasferimento ad altro Comune romagnolo. "Insieme a tutta la struttura del nostro Comune – scrive la giunta di Bagno di Romagna –, abbiamo voluto creare un momento a sorpresa per salutare due persone che, con il loro lavoro e la loro umanità, hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Maria Teresa Rossi, dopo 43 anni lavorativi, molti dei quali al Settore Affari Generali-Ufficio Segreteria, saluta il Comune per godersi la meritata pensione. Sempre presente, precisa, con gentilezza e dedizione. A lei va tutta la nostra gratitudine e l’affetto che si deve a chi ha accompagnato generazioni di amministratori e cittadini". "Stefano Bottari – aggiunge la giunta –, dopo 7 anni a Bagno di Romagna, parte per una nuova avventura al Comune di Cervia. A lui dobbiamo progetti importanti come la nuova scuola media e la nuova palestra comunale. Ma soprattutto dobbiamo uno stile di lavoro fatto di passione, competenza e umiltà. La sua presenza, sempre concreta e discreta, ha reso sicuramente migliore il nostro territorio e il modo in cui lo viviamo". "A Maria Teresa e a Stefano diciamo grazie per quello che avete fatto – la conclusione – per come l’avete fatto, per quello che ci avete lasciato. Non solo risultati, ma un esempio. Vi auguriamo ogni bene, e che il vostro futuro sia ricco di soddisfazioni, serenità e nuove passioni".

gi. mo.