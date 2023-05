"Il Comune faccia il punto sulla Rete Man"

Un’interrogazione sul maxi progetto da 10 milioni di euro ’Rete Man e video-sorveglianza’, è stata presentata al Comune di Cesena dal gruppo consiliare ’Cambiamo’. A chiedere un ’check’ dettagliato sullo stato di attuazione della Rete Man e sulla video-sorveglianza è il consigliere Luigi Di Placido che sostiene, attraverso un’interrogazione firmata, che "dopo otto anni dall’avvio del progetto, è necessario un doveroso punto sul suo stato di attuazione rispetto agli obiettivi iniziali". "Ricordiamo, infatti - dice Di Placido - che il progetto aveva un costo iniziale di circa 10 milioni di euro e che le 450 telecamere previste dovevano rappresentare una delle risposte risolutive all’annoso problema della sicurezza di Cesena. La sensazione, in realtà, è che di quel progetto faraonico, presentato come una svolta epocale per l’intera città, si sia concretizzato ben poco e che gli esiti siano molto distanti dagli obiettivi inizialmente fissati".

Partendo dal progetto generale ed indicando, quartiere per quartiere, la mappa della rete, Di Placido ricorda quelli che erano gli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale, ovvero trasformare Cesena in una città ultraconnessa ed intelligente attraverso la rete Man, ovvero un’importante rete in fibra ottica in grado di interconnettere tutto il territorio comunale e di veicolare un’ampia serie di dati e servizi.

Di Placido interroga l’Amministrazione per conoscere "lo stato di attuazione, per singolo quartiere, capitolo per capitolo, punto per punto, tra quanto dichiarato in fase di progetto iniziale e quanto realizzato ad oggi". Chiede anche "se le telecamere installate per la lettura automatica delle targhe siano attive e collegate online col relativo database del Ministero degli Interni e se sia attivato l’allarme per le auto segnalate verso le forze dell’ordine".