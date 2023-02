Il Comune non fa sconti sulle multe arretrate

di Andrea Alessandrini

Sullo stralcio delle cartelle e delle sanzioni emesse dai Comuni il Governo ha lasciato alle amministrazioni cittadine la facoltà di decidere se cancellare o meno le multe inferiori a mille euro emesse nel periodo di tempo compreso tra il 2000 e il 2015, ma i comuni del Cesenate, come la stragrande maggioranza in Italia, non hanno aderito, Cesena in testa. "Moltissimi altri Comuni hanno fatto la nostra stessa scelta, fra cui molti anche di centrodestra, senza andare troppo lontano Sarsina - rimarca l’assessore al bilancio Camillo Acerbi - per pura ragione di convenienza per enti e cittadini. La decisione non deve essere letta come ideologica in chiave pro o contro il governo, a prescindere dal contenuto, ma, molto più semplicemente come una valutazione di opportunità o meno all’adesione. Il Comune di Cesena ha analizzato la questione sulla base di dati oggettivi sui quali, peraltro, nessuno ha potuto obiettare. L’adesione allo stralcio massivo non avrebbe comportato infatti alcun risparmio alle casse comunali in termini di minori spese per la tentata riscossione, essendo tali spese per la gran parte a carico del debitore e non dell’ente, mentre al contrario avrebbe determinato una importante perdita di entrate, quantificabile in circa 100-150.000 euro, cifra derivante dalla riduzione degli importi in questi anni incassati su cartelle di quel tipo e di quel periodo, risorse che sarebbero state sottratte al bilancio corrente destinato al finanziamento dei servizi".

"Va tenuto anche conto – specifica l’assessore - che lo sconto medio che i debitori avrebbero potuto ottenere con lo stralcio massivo, che cancella solo interessi e aggio, sarebbe ammontato intorno al 40-50% L’adesione allo stralcio massivo non avrebbe comportato vantaggi neppure agli utenti, in quanto - per un debitore - l’adesione personale alla procedura di conciliazione è comunque più conveniente".

"L’adesione del Comune all’operazione di stralcio avrebbe inoltre rischiato - sottolinea Acerbi - di far passare il messaggio che, in caso di debiti con il Comune di Cesena, sia più furbo non pagare, perché tanto prima o poi il Comune aderirà a un condono massivo che, male che vada, costringerà a pagare la stessa somma che si sarebbe pagata saldando al momento della nascita della cartella".

A Cesena la stragrande maggioranza dei debitori sono persone fisiche (95,8%, contro il 4,2% di persone giuridiche). Di queste, al momento dell’inserimento del ruolo, solo il 37,5% erano residenti in città. La distribuzione geografica dei non residenti è piuttosto variabile di anno in anno, a grandi linee il 25-30% dei debitori era residente in altri Comuni dell’Emilia-Romagna, mentre il restante 35-40% risiedeva fuori Regione (in testa Campania e Lazio).