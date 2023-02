"Il Comune non può impedire le antenne"

di Giacomo Mascellani A Zadina torna di attualità la questione dell’antenna della telefonia mobile situata sul cornicione di un albergo. Qui, come in altri territori, è il festival del "non vicino a noi", perchè se i telefonini non funzionano volano proteste e pesanti improperi da parte di residenti e turisti, ma se l’antenna la installano in una posizione vicina o in luogo visibile, c’è sempre qualcuno che protesta, anche se il telefonino lo utilizza tutti i giorni. Sindaco Gozzoli, a Zadina chi protesta è tornato alla carica, tuttavia stavolta c’è chi storce il naso. "È stata fatta una richiesta di accesso agli atti ad Arpae da parte di un referente del comitato indirizzata per conoscenza al Comune e all’Ausl. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di protocollare i documenti ed erano pronti ad inviare tutto alla stampa, segno che non interessa tanto l’argomento in sé ma il clamore mediatico, su una vicenda che ormai è stata spiegata a tutti in più occasioni". Voi già nella passata amministrazione avete messo dei paletti su questa materia. "Sì, o meglio ci abbiamo provato, ma la norma nazionale è molto chiara. Gli impianti della telefonia sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria come acquedotti e...