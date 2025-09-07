Il Comune protegge le aree pedonali: "Barriere ai varchi contro i veicoli abusivi"

La pedonalizzazione in centro storico si estende o resta bloccata? A porsi il quesito sono residenti, commercianti, ambientalisti che reclamano l’ampliamento delle zone liberate dal traffico e i frequentatori dell’area antica. L’ultimo provvedimento del Comune di Cesena in questa direzione risale all’ottobre 2021 quando deliberò, così come richiesto dal quartiere Centro urbano, la zona a traffico limitato in corso Ubaldo Comandini e via Sostegni, con accesso a Porta Santi, sarebbe stata estesa con il varco telematico attivo l’intera giornata il sabato e nei festivi e dalle 18.30 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì. Nel 2023 è stata pedonalizzata piazza Almerici.

Asssessore alla mobilità Christian Castorri, il Comune prevede estensioni dell’area pedonale del centro storico?

"Non è la priorità, per il momento. In questa fase ci stiamo concentrando sull’esistente, poi passeremo alla seconda fase di una eventuale estensione da studiare, elaborare e condividere con le associazioni di categoria".

Che cosa significa concentrarsi sull’esistente?

"Vuol dire agire in modo tale che le aree pedonalizzate, dove sono già state istituite, siano tali nei fatti e cioè non si verifichi una circolazione non dovuta. In altri termini: per garantire la sicurezza e la piacevolezza di queste zone pedonali bisogna azionare dei dispositivi dissuasori".

Può entrare più nello specifico, per fare capire con degli esempi?

"Stiamo ragionando su tre corsi principali del centro storico e del salotto dello shopping nonché luoghi dove risiedono nuclei familiari: corso Sozzi, corso Garibaldi e corso Mazzini. Il Comune intende proteggere i varchi di accesso a queste strade dall’ ingresso non dovuto di veicoli in determinati orari di alcuni giorni della settimana"

In quale modo scatterà la protezione?

"Dove c’è il cartello di inizio pedonalizzazione, il Comune inserirà arredi mobili esteticamente di valore che, seppur provvisori, contribuiranno a un maggior rispetto della segnaletica esistente".

Perché non le sbarre?

"In un secondo momento potranno anche essere messe le sbarre".

Quando verrà avviata questa fase sperimentale?

"Durante il periodo dello shopping natalizio, proprio per rendere il centro più sicuro e e gradevole. Le aree pedonali vanno valorizzate non come semplici strade, ma come spazi di relazione, in cui passeggiare con piacere e sicurezza".

In quale direzione va l’adozione della revisione del regolamento sulle ztl da parte del Comune di Cesena ?

"In quella di garantire una maggiore disponibilità di spazio per la sosta ai residenti, consentendo nello stesso tempo l’accesso alle attività economiche che ne hanno bisogno, e insieme la realizzazione del parcheggio Guidazzi nell’area del Sacro Cuore, con stalli per i fruitori del centro storico lasciando ai residenti le aree a parcheggio in centro".

La seconda fase del Piano urbano per la mobilità sostenibile prevede altre pedonalizzazioni. Ciò può avvenire contestualmente alla prima fase?

"No, eventualmente in tempi successivi".

Entro la legislatura?

"Al momento non si può dire"

Quali aree possono essere pedonalizzate?

"Non è al centro della riflessione".

Due anni fa il Comune fu sul punto di inserire la ztl in via Quattordici. Tornerà alla carica?

"Non è all’ordine del giorno".

Piazza Aguselli potrebbe nel tempo essere pedonalizzata e così le vie che vi conducono?

"Il parcheggio, come più volte spiegato, verrà mantenuto nella nuova piazza alberata".