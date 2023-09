Il Comune vende gli immobili. All’asta poderi e fabbricati

Riordinare, gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà del Comune con l’obiettivo di promuovere nuovi progetti e di favorire altri immobili dell’ente interessati da interventi significativi di ripristino e riqualificazione. "È questo –rimarca l’assessore al patrimonio Christian Castorri: lo scopo principale del Piano Alienazioni e valorizzazione del Comune. Il Comune mette all’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, in lotti distinti, sette poderi di un valore di 2.249.900 euro". Si tratta del podere “Villalta 1” terreno agricolo con fabbricato colonico sito a Cesenatico in via Carlona 51, con un prezzo a base d’asta di 245.700 euro; podere “Vetreto”, terreno agricolo con fabbricato colonico, sito a Cesenatico in via Stradone Sala 171, con un prezzo a base d’asta di 665.000,00 euro; podere “Boscabella 2”, terreno agricolo con la presenza di fabbricati colonici, sempre a Cesenatico, in via Boscabella 36, con prezzo a base d’asta di 576.000,00 euro; podere San Martino 6, terreno agricolo in via Boscone a Cesena, con prezzo a base d’asta di 113.000,00 euro; podere “Boscone”, terreno agricolo in via Cerchia di San Martino, a Cesena, con un prezzo a base d’asta di 361.000,00 euro; podere “Marano 5”, terreno agricolo sito a Cesena in via S. Tomaso, con un prezzo a base d’asta di 266.000 euro; e del terreno in prossimità del casello autostradale Cesena Nord (via Biella) con un prezzo a base d’asta di 23.200 euro.

È possibile inviare le domande di partecipazione entro le 13 di lunedì 2 ottobre. L’asta pubblica si svolgerà martedì 3 ottobre alle 11 in Comune. Oltre ai sette poderi, il Comune vende con asta pubblica ad unico e definitivo incanto, quattro fabbricati di proprietà di un importo di 1.151.000 euro (nellafoto uno di essi). Si tratta del fabbricato “S. Lazzaro 3” di via Emilia Levante 3067 (Case Castagnoli), con prezzo a base d’asta di 182.000 euro; del fabbricato di via del Monte 1534, con prezzo a base d’asta di 637.000euro; dell’immobile Burlia in via Del Cane 431 a Bagnile, con un prezzo a base d’asta di 98mila euro; e del fabbricato Diegaro 4 di via Emilia Ponente 4354, con prezzo a base d’asta di 234mila euro. In tutto le alienazioni di poderi e fabbricati hanno un valore di oltre 3,4 milioni. La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le 13 del 4 ottobre. Data di apertura delle offerte e dello svolgimento dell’asta: 5 ottobre alle 11.