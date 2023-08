Il concerto di Morgan slitta al 20 gennaio

Il concerto di Morgan previsto oggi al Teatro all’Aperto è stato rinviato al 20 gennaio. Lo ha comunicato la società Pulp Concerti, scrivendo che il concerto per problemi tecnico-organizzativi non imputabili al Teatro è stato rinviato al 20 gennaio, al Teatro Comunale. I biglietti venduti resteranno validi per la nuova data o saranno rimborsati entro giovedì 10 nei punti dove sono stati acquistati o sul sito di prevendite ticketone.it. I biglietti per il concerto di gennaio saranno in vendita su ticketone.it.