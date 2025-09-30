Il concerto fa centro. In piazza del Popolo la carica dei 4mila: "Ci vediamo nel 2026"

Piazza del Popolo gremita, il sindaco Enzo Lattuca entusiasta che sale sul palco insieme all’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e al microfono grida che "Da qua la visuale è bellissima, siete oltre 4.000" e la promessa offerta al pubblico prima ancora che il primo artista metta mano al microfono: "Ci rivediamo nel 2026!". Ha raccolto larghi consensi lo ‘Studio Delta Live’ andato in scena domenica sera nella piazza simbolo della città davanti a un folto pubblico di ogni età, arrivato nel cuore di Cesena già dal pomeriggio per godersi uno spettacolo che in città mancava da 13 anni e che ora l’amministrazione comunale promette di rendere nuovamente un appuntamento fisso. L’offerta ha funzionato: ingresso gratuito e musica sotto le stelle firmata da un mix di artisti noti, iconici o emergenti, in ogni caso tutti ampiamente applauditi.

Ad accendere gli amplificatori a partire dalle 20 era stata la musica del dj set di Studio Delta, seguita dai saluti dei vertici della radio e appunto da sindaco e assessore, che hanno poi lasciato la scena a una lunga lista di ospiti, compresi i The Kolors e Ivana Spagna, che hanno cantato i loro successi fino a mezzanotte. La scaletta completa ha visto esibirsi anche Niveo, Crytical, Simone Bernini, Federica Abbate, Mida e Michele Bravi, Aloia, Betta Lemme, Trigno, Tancredi e Nashley e infine Cioffi e Mar Lucas. "Con oltre 4.000 presenze in piazza – ha commentato Plumari – possiamo dire di aver vinto una scommessa. Fin dai primi passi, condivisi con Radio Studio Delta, questo evento ci è parso una proposta fresca e rivolta a un pubblico ampio. È stata la piazza del Popolo a confermare questo dato: l’evento è stato partecipato da un pubblico variegato, con persone di tutte le età, dai bambini, che già dal pomeriggio erano in attesa di ballare con i propri beniamini, ai giovani e agli adulti arrivati da tutta Italia. Questo risultato è frutto di un lavoro continuo garantito anche dalle tante realtà economiche e d’impresa che hanno la nostra stessa visione e che concorrono a far crescere la città sostenendo eventi di questo livello". Plumari ha anche rivendicato il fatto che il concerto si è svolto senza criticità e in effetti non sono stati rilevati particolari problemi di ordine pubblico. Ieri uno spettatore con disabilità che si è firmato ‘Francesco, iscritto al Comitato Nazionale Vittime Sangue Infetto intitolato ad Andrea Spinetti’, ha in ogni caso inviato una lettera nella quale ha segnalato difficoltà da lui riscontrare a trovare adeguati parcheggi riservati ai disabili nelle immediate vicinanze della piazza. Lo spettatore ha anche posto l’attenzione sul tema delle vie di fuga individuate nella piazza.