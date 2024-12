Il concorso di pittura Montemaggi vinto dal ’Campo fiorito’ di Neri

Allo showroom "Montemaggi Designer" ha avuto luogo la premiazione della quinta edizione del concorso di pittura in memoria del cavaliere Dario Montemaggi, organizzato dalla associazione Pittori della Pescheria Vecchia, dal Comune di Savignano sul Rubicone e dalla Accademia dei Filopatridi. Sono stati 78 i quadri in gara per il concorso. Ha vinto Romano Neri di Forlì, con l’opera "Campo Fiorito"; 2° Marco Duati di Sat’Angelo di Gatteo "Ophelia’s dream", 3° Luciano Medri di Cervia "Il grande saggio". Premio speciale assegnato dalla Accademia dei Filopatridi a Luca Rotondi di Bagnacavallo "Paesaggio all’imbrunire"; targa speciale del Comune di Savignano sul Rubicone a Eriberto Montespini di Santarcangelo "Luci e ombre dell’anima". Menzioni speciali a Giovanna Giorgetti, Francesco Navacchi, Elio Biondi, Domenico Minchio, Patrizia Chiarini e Maurizio Delvecchio. Il saluto della famiglia Montemaggi che ospita la mostra è stato portato da Lorenzo Sarti pronipote di Dario Montemaggi: "E’ una bella collaborazione con tutti gli enti che ringrazio a nome del mio bisnonno che ha sempre avuto, come tutti noi, grande attenzione per questo territorio". Inaugurata poi la mostra collettiva "People" a cura della Associazione Pittori della Vecchia Pescheria. Mostra che resterà aperta fino al 19 gennaio dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

e.p.