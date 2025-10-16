Il Condor Agostini ’custode’ del Cesena: "Orgoglio Berti, Shpendi giochi senza assilli"

Non soltanto membro del cda e supervisore delegato dal board, da quest’anno il Condor Massimo Agostini, già leggenda del Cesena, è anche responsabile del settore giovanile.

Quanto è grande questa responsabilità?

"È grande, perché a Cesena c’è un settore giovanile importante, dal quale negli ultimi 20 anni sono usciti tanti giocatori. È una

bella sfida. Insieme a Succi e a Faro ci stiamo calando sempre di più in questa realtà e stiamo portando avanti un lavoro importante".

Cosa rappresenta il vivaio per il Cesena?

"Sicuramente c’è un legame speciale con il territorio, che dà la possibilità a tanti giovani di inseguire un sogno: quello di rappresentare quei colori e indossare la maglia del Cesena, arrivando magari un domani anche in prima squadra".

Come è accaduto con Berti, già in azzurrino?

"Questo è il frutto di un lavoro fatto negli anni e, soprattutto, dell’educazione che è stata data al ragazzo dalla famiglia. Hanno sempre lasciato che si divertisse e facesse parte del gruppo del Cesena senza creare aspettative esagerate. La sua crescita è stata genuina, è stata bella e poi ci vogliono anche le potenzialità e tutto quello che si deve avere per diventare un giocatore: qualità e soprattutto l’innamoramento per il pallone. Per provare a diventare calciatore devi avere il pallone in testa. Questa è anche la mia storia. Da piccolo, essendoci pochi campi, giocavo solo in mezzo alla strada e sui marciapiedi. Non dico che Tommaso abbia vissuto questa stessa esperienza, però a Calisese hai tanti posti dove poter giocare e questo ti fa crescere molto. Il suo percorso deve essere un esempio da poter emulare da parte dei nostri giovani".

Bandiera del Cesena con 246 presenze in bianconero. Ciofi l’ha quasi raggiunta.

"Bandiera del Cesena non sono io ma Ceccarelli, e io auguro ad Andrea di arrivare alle 591 di Giampiero, oppure Piraccini, altra bandiera bianconera che di presenze ne ha collezionate 427. Io ho avuto la fortuna di girare in tantissime squadre ed il mio percorso a Cesena è stato di andata e ritorno per due volte e devo dire che sono orgoglioso e contento di essere arrivato a 246 presenze. Mi piacerebbe che molti dei giovani che escono dal vivaio Cesena potessero superare il mio numero di partite, così come sta per fare il nostro capitano".

Vede già potenziali giocatori per la prima squadra in Primavera?

"Adesso è un po’ prematuro. Ci sono alcuni giovani sia dalla Primavera che dell’Under 18 che si stanno avvicinando alla prima squadra, vivendo qualche allenamento e assaggiando i ritmi, l’intensità e la durezza dei contrasti. Mister Mignani guarda molto alla loro crescita e questo per noi è importante".

Tra le tante maglie indossate anche quella dello Spezia prossimo avversario del Cesena. Che partita sarà?

"Quello di La Spezia è un campo caldo, piccolo e difficile, dove c’è una pressione incredibile. Oggi lo Spezia è ultimo in classifica, ma non sarà una gara tanto facile e l’esperienza dello scorso anno ci insegna che che ci vorrà attenzione fino all’ultimo".

Secondo marcatore nella storia del Cesena, da attaccante cosa può dire a Shpendi che tutti auspicano torni in doppia cifra anche quest’anno?

"Deve scendere in campo per divertirsi, spensierato e senza assilli. Il gol arriva e lui ce l’ha nel dna. Ha qualità e soprattutto gioca per la squadra".

In programma nuovi eventi con le Legends bianconere?

"Il 13 novembre disputeremo a Ozzano un triangolare tra Bologna, Cesena e Parma per uno scopo benefico. Poi vorremmo ripetere il Cavalluccio Day".

Sabrina Vinciguerra