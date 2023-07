Il Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone si Riunisce per Modifiche al DUPs e Bilancio Il Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone è convocato martedì 11 luglio per discutere modifiche al DUP, variazione di assestamento generale del bilancio e convenzione per gestione associata della polizia locale.