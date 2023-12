Il consiglio comunale domani approva il bilancio

Consiglio comunale domani alle 18.30 a Bagno di Romagna nelal sede coomunale di San Piero (nella foto) con 10 argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dell’accordo tra i Comuni per gli interventi sulla popolazione canina randagia e la gestione del canile di Rio Eremo nel triennio ’24-’26, l’approvazione del bilancio di previsione ’24-’26 della ’Spighi’. Altri punti sono la proroga per la concessione delle agevolazioni fiscali per le nuove attività, l’approvazione del bilancio comunale ’24-’26, l’applicazione vincolo formale nell’avanzo di amministrazione 2023.