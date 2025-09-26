Il Consiglio si spacca su Gaza. La protesta di piazza sfocia in aula

Nero, bianco, verde e rosso: invasione di bandiere multicolori palestinesi in consiglio comunale, alle 19.40 di ieri pomeriggio, con i manifestanti che davano continuità alla riuscita mobilitazione di lunedì in piazza della Libertà. Singolare coincidenza: risale a dieci anni fa, sempre settembre avanzato, ll’ultima invasione, quella del comitato Centro Anch’io contro la chiusura del parcheggio di piazza della Libertà che penetrò nell’aula consiliare accolto non con entusiasmo dal sindaco Paolo Lucchi. Allora la causa era l’orticello cesenate, ora l’orizzonte si è allrgato: il tremendo conflitto israello-palestinese. I partecipanti hanno salito i gradoni del palazzo comunale scandendo l’avanzata con slogan come ’Palestina libera’. Ad occhio saranno stati tra i duecento e i trecento, forse più. Il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini ha sospeso la seduta e il sindaco Enzo Lattuca, con quasi tutti gli assessori tranne Luca Ferrini (Pri), è sceso in piazza a conversare con i manifestanti.

Sotto il loggiato si sono ascoltati altri slogan fra cui ’Israele fascista, stato terrorista’. Il sindaco ha preso in mano la bandiera palestinese. Col megafono, a guidare il gruppo, è stato Leonardo Biguzzi, ex consigliere comunale Pd, che si è avventurato in un paragone impegnativo.

"A Gaza è in atto un genocidio, come è stato per la Shoah, solo che durante la seconda guerra mondiale non sapevano, mentre invece oggi sappiamo tutto e dobbiamo opporci". È stata poi la volta del sindaco. "Vi siamo vicino - ha detto - , ma non so francamente cosa possiamo fare per fermare tutto questo. Oggi in consiglio comunale è stata approvata una mozione di solidarietà ai palestinesi , ma c’è una parte di Italia politica che ha una posizione diversa dalla nostra". Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per sostenere l’azione umanitaria della Global Sumud Flottilla in viaggio verso Gaza con un carico di aiuti per il popolo palestinese.

Avevano disertato l’aula i consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega. Dopo quello di Lattuca, i manifestanti hanno riscosso altri attestati di riconoscimenti, a partire da Damiano Censi (Alleanza Verdi Sinistra Fondamenta): "Avete fatto bene a sospendere la seduta del consiglio comunale. Fatelo sempre per questa causa".

Andrea Alessandrini