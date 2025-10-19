Il consiglio sposa la fraternità: "Bene comune e rispetto reciproco"

Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno, presentato da Cesenatico Civica e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che invita il sindaco e la giunta ad adottare i provvedimenti utili a promuovere i principi e valori contenuti nel documento elaborato dalla Fondazione Fratelli Tutti e dall’Anci, per l’adesione alla dichiarazione sulla Fraternità Umana sottoscritta il 10 giugno 2023 in piazza San Pietro a Roma.

In sintesi il documento richiama gli amministratori e i politici ad impegnarsi con forza al servizio del bene comune, per ridare senso e speranza al vivere civile e creare un mondo fondato sul paradigma della fraternità, in un momento storico segnato da guerre, instabilità sociale, da crisi esistenziale e incertezze sul futuro.

"Nel documento – afferma Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica (nella foto) –, c’è il richiamo alla nostra Costituzione e a quanto ci ricordava Papa Francesco quando diceva ’siamo tutti sulla stessa barca’ e ’nessuno si salva da solo’. La fraternità esorta a superare i confini dell’individualismo ed adottare una visione più ampia caratterizzata dalla solidarietà e dalla condivisione.

L’agire amministrativo deve nutrirsi della sostenibilità sociale e ambientale, in un approccio integrato fra territorio persone e comunità. Noi riteniamo che orientare le nostre azioni di pubblici amministratori al bene comune, rappresenti il modo migliore per soddisfare i bisogni della comunità e la più efficace prevenzione di dispute potenzialmente violente. Dobbiamo tutti impegnarci a far si che anche le nostre discussioni e contrapposizioni restino nel solco del rispetto reciproco".

