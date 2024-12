Il contadino Babbini dopo l’esperienza in tv torna alla poesia

Torna alla poesia, fedele amore di sempre, Loris Babbini, il contadino di Carpineta che, pur cercandola, non ha trovato moglie, ma solo amicizia, dalla partecipazione al programma televisivo sulla Nove che gli ha permesso di frequentare in tivù una serie di pretendenti cittadine. Il barbuto Loris, con la fedele macchina per scrivere "Lettera 22", compone liriche in dialetto romagnolo, e presenterà la sua ultima raccolta "L’è sera" domani alle 17, nell’aula magna della Malatestiana. Lo affianca nell’incontro col pubblico, promosso dall’associazione "Te ad chi sit e’ fiol?", il docente Paolo Turroni.