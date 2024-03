Il contrasto alla mafia parte dal linguaggio

Nell’ambito del progetto Legalità, promosso dall’I.C. Sogliano al Rubicone, mercoledì 14 febbraio, abbiamo incontrato l’avvocato Tommaso Pieri per un approfondimento sul tema del contrasto ai comportamenti illegali, in particolare nel contrasto alla diffusione e al radicamento del fenomeno mafioso. L’approccio a tale tematica per noi è stato nuovo e innovativo. Infatti non abbiamo assistito alla solita lezione frontale, con la proiezione di slide, confronto tra dati e analisi del contesto sociale. Grazie all’avvocato Pieri, siamo entrati in argomento in modo diretto e semplice: dopo esserci disposti a cerchio, in modalità brain storming, abbiamo messo a fuoco le prime parole fondamentali per definire e identificare il fenomeno della malavita organizzata.

Da questo punto di vista, abbiamo percorso insieme le parole chiave che caratterizzano tale fenomeno: oltre alla volontà di conseguire un potere concorrente a quello dello Stato, le organizzazioni mafiose, diverse per genesi e struttura, sono accomunate dalla necessità di gestire ingenti somme di denaro per conseguire l’obiettivo di ottenere il controllo del territorio. Per conseguire tali obiettivi si servono della violenza che si manifesta in due modalità: l’intimidazione e l’omertà. Per alimentare le proprie attività illegali e depistare le indagini da parte della magistratura, le varie organizzazioni ricorrono allo strumento del riciclaggio di denaro in attività apparentemente legali oppure partecipano alle gare di appalto per l’assegnazione di lavori pubblici.

La conseguenza di tale azione è l’impoverimento del tessuto sociale ed economico di un determinato territorio. Altri ambiti di attività illecite riguardano il traffico internazionale di stupefacenti e il traffico di rifiuti. Il potere mafioso per reggersi ha bisogno di accedere al controllo di territori economicamente ricchi: tale caratteristica risulta estremamente pericolosa, perché segna l’ingresso di tali organizzazioni in contesti nuovi come le ricche città del Nord, comprese quelle della nostra regione. Infatti le cronache degli ultimi anni parlano delle azioni della magistratura che vanno a contrastare il radicamento del fenomeno della malavita organizzata in Emilia Romagna: azioni che vanno a colpire il traffico di droga, lo sfruttamento del gioco d’azzardo, l’infiltrazione in amministrazioni pubbliche per influenzare lo svolgimento delle gare d’appalto.

Davanti a tale contesto che abbiamo ricostruito grazie all’avv. Pieri, ci siamo chiesti che cosa possiamo fare, quale può essere la nostra parte per contrastare il radicamento, ormai avvenuto, di tali realtà nel nostro territorio. La prima cosa da fare è iniziare a tenere aperti gli occhi, guardare ed osservare la realtà di ogni giorno e di riflettere su possibili azioni che possono non rientrare nella normalità. Parlarne, dunque, anche a casa con i nostri genitori.

Alunni Classe 2^E I.C. Sogliano al Rubicone Plesso di Roncofreddo