Il controllo di vicinato diventa realtà a Ponente

di Giacomo Mascellani

Ponente avrà il suo gruppo di controllo di vicinato. È stato deciso nell’ultima riunione del Comitato di Zona di Ponente-Zadina, svoltasi nella sede della Consulta del volontariato in via Battisti, alla presenza anche di alcuni funzionari della Polizia locale di Cesenatico. L’attività, già partita in altri quartieri, diventerà dunque presto una realtà anche nella zona a mare più a nord della città.

A Ponente c’è già un nucleo di promotori nato durante le ultime riunioni del quartiere e l’auspicio è che vi aderiscano molti altri cittadini, in quanto per il buon funzionamento del Controllo di Vicinato è fondamentale una rete numerosa di volontari.

L’iniziativa consiste nella creazione di un gruppo whatsapp, grazie al quale gli aderenti, che abitano o lavorano nel territorio di Ponente e Zadina, possono segnalare in chat situazioni sospette dal punto di vista della sicurezza, come ad esempio persone che si muovono in modo non chiaro o auto sospette i cui occupanti non si capisce perchè si muovano in certe zone e magari anche a certe ore del giorno o della sera. Il gruppo avrà un coordinatore, il quale svolge l’importante funzione di vagliare le segnalazioni e di riportare quelle a suo parere veramente significative, all’attenzione degli organi di polizia, quindi i carabinieri e la Polizia locale. In questo modo i cittadini non si sostituiscono alle forze dell’ordine, ma forniscono alle stesse un importante supporto per quanto riguarda il controllo capillare del territorio. Il tutto verrà effettuato senza fare attività di ’ronde’ o cose simili, ma unicamente cercando di tenere gli occhi aperti, in occasione delle normali attività quotidiane, su quanto di sospetto avviene nelle vicinanze di casa propria o nel quartiere. Naturalmente se c’è un vero e proprio reato in corso, come ad esempio gli episodi di violenza, i furti, le rapine o gli atti vandalici, occorre telefonare subito ai numeri di emergenza. Il Controllo di Vicinato ha infatti soltanto lo scopo di tenere appunto sotto controllo il territorio e le eventuali situazioni sospette.

Matteo Padoan, presidente del Comitato di Zona di Ponente-Zadina, lancia un appello a tutti i concittadini: "Chi fosse interessato a partecipare alle nostre attività può prendere contatto scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] e lasciando i propri recapiti; ricordiamo che il Comitato di Zona di Ponente Zadina si riunisce nella sede della Consulta del volontariato ogni ultimo martedì del mese in orario serale".