Il copione si ripete, Cesena ai soliti errori. Mignani: "Abbiamo aiutato noi gli avversari"

Mister Michele Mignani è entrato in sala stampa dovendo giustificare un nuovo ko esterno, copione purtroppo tutt’altro che inedito in questa stagione: "Abbiamo aiutato il Catanzaro a farci del male, commettendo errori che alla fine della partita hanno pesato parecchio. In effetti siamo riusciti a creare occasioni e abbiamo pure dovuto fare i conti con un pizzico di sfortuna, visto che abbiamo colpito due pali e loro hanno fatto un salvataggio sulla linea, ma le cose che abbiamo sbagliato hanno certamente reso le cose molto complicate. Quando eravamo sul 2-1 abbiamo concesso campo sbagliando un’uscita e su un ennesimo cross abbiamo preso il 3-1. I ragazzi comunque non mollano, restano sul pezzo: dobbiamo ripartire, farci forza e riprendere a lavorare duro come facciamo ogni settimana. Di certo a loro non posso rimproverare l’impegno".

L’inizio del match è stata una doccia gelata le cui conseguenze si sono ripercosse per tutta la gara: "Quando dopo 10 minuti ti trovi sotto 2-0 su questo campo – ha ripreso Mignani – contro una squadra esperta e forte come il Catanzaro, ti complichi la vita, è innegabile. Noi commettiamo errori, li commettiamo dall’inizio dell’anno e non riusciamo a eliminarli e quando gli avversari sono bravi ad approfittarne, per noi diventa tutto decisamente difficile. I cambi? Col senno del poi è molto facile esprimere giudizi o pensare che si sarebbe potuto fare diversamente. Quando ho preparato la formazione ovviamente pensavo che fosse la migliore in relazione a questo tipo di partita. Tutti gli avvicendamenti che vengono fatti nel corso della gara possono cambiare qualcosa, ma io sono convinto che chiunque è entrato in campo oggi ha dato il massimo. Il punto però è che e la nostra squadra ha dei pregi e dei difetti e i difetti purtroppo non riusciamo a toglierceli. Commettiamo errori, che magari non sono tanti, sono tre o quattro. E’ successo così anche oggi, ma dei quei tre o quattro errori, sono nati tre gol del Catanzaro. Questo è un grande limite, perché sia che arrivi una palla su calcio da fermo o in movimento, lavoriamo per marcare in area e invece gli avversari riescono a colpire indisturbati. Un copione già visto, purtroppo". Mignani ha comunque voluto lodare lo spirito del gruppo: "I ragazzi hanno lottato, hanno cercato di rimettere in piedi la partita e secondo me se non avessimo preso il gol del 3-1, ci saremmo giocati tutto il secondo tempo in maniera diversa. Almeno per quanto riguarda l’aspetto delle occasioni da gol, siamo riusciti a crearne". Ha debuttato anche Saric: "Con noi ha svolto un allenamento, è un giocatore che può certamente darci una mano. Ora dovrà entrare in pieno nel nostro modello tecnico e tattico, contiamo molto su di lui".

Luca Ravaglia