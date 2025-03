Il corso al Museo della Marineria

Al Museo della Marineria di Cesenatico è iniziato un nuovo corso di Storia dell’Arte. L’appuntamento è tutti i martedì alle 15 e il conduttore è il maestro Marcello Salucci, il responsabile dell’Università per gli adulti di Cesenatico e persona nota per essere stato un valido insegnante, per aver ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura e per essere egli stesso un artista. Sono previsti incontri a cadenza settimanale e le quote di iscrizione di 20 euro, saranno destinate alle iniziative benefit del centro sociale Cesenatico Insieme di viale Torino. Il ciclo d’incontri è dedicato all’arte dell’800.