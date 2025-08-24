Il corteo del fantasma di Novello. Cesena piange l’estinto principe

L’apparizione (solo letteraria) del fantasma di Novello Malatesta a Ferragosto del 1812 in occasione del rinvenimento dei suoi presunti resti mortali e la loro traslazione, con corteo e tutto, nella sua biblioteca: seconda puntata. Dopo il racconto, domenica scorsa, del poemetto commemorativo del patriota e giacobino Edoardo Fabbri che aveva fatto riapparire il Magnifico Signore di Cesena come memoria narrante, proponiamo oggi ai lettori un altro curioso documento storico di quei giorni lontani: il disegno in presa diretta del Carro Trionfante per il trasporto ufficiale delle “ceneri” di Novello nella Biblioteca Malatestiana. Disegno tratto dal ‘Giornale’ di Mario Guidi, cronista del tempo (il suo ‘Giornale’ è conservato in biblioteca). Va detto che Mario Guidi si dichiarava professore di Belle Arti, anche se il disegno non è il massimo per qualità artistica: ma tant’è. In ogni caso è una ‘fotografia’ di quel carro allegorico: la donna che si intravede a braccia aperte sull’urna è Cesena che piange l’estinto Principe (la statua lignea della donna fu opera d’uno scultore faentino). I cavalli che trainavano il carro erano quatto, impennacchiati e con elegante gualdrappa, scortati e guidati dalla guardia civica, tra gran concorso di popolo, autorità e banda. Accadde persino durante il percorso cittadino che i cavalli ‘ebbero ombra’, si imbizzarrirono: ma fortunatamente furono fermati e calmati, altrimenti ‘sarebbe stato un guasto grande per il gran popolo presente, solo cesenati ma forestieri’.

In tanti erano accorsi per i due giorni di gran festa, il 14 e 15 agosto 1812, densi di divertimenti per festeggiare l’evento malatestiano: corse di cavalli berberi, partite di gioco del pallone col bracciale nello sferisterio inaugurato l’anno prima alla Rocca, soprattutto una grandiosa tombola con ricco montepremi: mille Napoleoni, 5000 lire d’allora, cifra spettacolare per quegli anni. Una avvincente ricostruzione dell’intera e avventurosa vicenda: ‘Rinvenimento e traslazione dei resti di Malatesta Novello nel 1811-1812’ -non risulteranno i suoi resti mortali, ma i cesenati del tempo avevano una gran voglia che lo fossero, in quei tempi difficili- è raccontata da una conferenza del 1953 del bibliotecario cesenate Antonio Domeniconi (ripescata dallo storico concittadino Claudio Riva e pubblicata nel numero 37/1993 della rivista ‘Romagna Arte e Storia’). L’occasione giusta per ricordare anche questo bravo studioso, tra i protagonisti della vita culturale di Cesena nel nostro passato prossimo. Antonio Domeniconi (1913- 1968) era nato a Calisese. Liceo classico a Cesena, laurea a Bologna. Nel 1954, dopo dieci anni di ‘avventiziato’ fu nominato vicedirettore della nostra biblioteca, ma non riuscì mai a diventarne il direttore. Con amarezza lasciò Cesena nel 1959, dopo aver vinto un concorso da direttore alla Biblioteca Civica di Bolzano. Ma non dimenticò la sua città e la ’sua’ biblioteca cui dedicò studi e pubblicazioni, fornendo contributi alla Società di Studi Romagnoli : sempre con la notevole capacità divulgativa. Fu anche buon organizzatore: grazie alla sua tenacia furono installati in biblioteca i radiatori, nel 1956-58: prima s’andava con le vecchie stufe a legna, tra disagi e rischi d’incendio.