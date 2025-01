Il corteo di protesta dei trattori: "Bisogna aiutare i coltivatori, sono stritolati dalla crisi"

Una trentina di trattori in marcia verso il centro di Cesena. Non per bloccare il traffico, ma per chiedere aiuto. Aiuto verso un settore, quello dell’agricoltura, stritolato in una crisi sistemica che lascia pochissime certezze e ancora meno prospettive.

Il corteo è stato organizzato dall’Associazione Agricoltori attivi romagnoli, che per tre giorni, martedì, mercoledì e ieri, ha presidiato la zona di Pievesestina per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla precaria condizione che li coinvolge.

Se giovedì è stato raggiunto anche il porto di Ravenna, sia mercoledì che ieri, la delegazione ha ricevuto visite istituzionali e di alcune delle principali realtà economiche del settore attive nel territorio. Dopo il sindaco Enzo Lattuca e il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, ieri è stata la volta dell’assessora regionale del Pd Francesca Lucchi e della sindaca di Sogliano Tania Bocchini. Oltre a loro sono intervenuti anche i vertici di Orogel, Apofruit e Cac. "Il tema è noto – ha commentato Francesca Lucchi – e di incontestabile importanza, a maggior ragione in un territorio come il nostro, imprescindibilmente legato all’agricoltura. Per questo siamo intervenuti con l’intento di metterci in ascolto di chi ci stava di fronte. Certo, alcune problematiche sono ormai insite in un sistema economico che si muove a livello internazionale e nel quale la politica territoriale non può certo stravolgere le cose. E’ però vero anche che la Regione ha competenze in ambito agricolo e da parte nostra c’è tutta la determinazione a fare il possibile per tutelare il settore. In che modo? Organizzeremo incontri e continueremo a tenere un filo diretto, lavorando insieme alla ricerca di soluzioni condivise".

Le richieste sul tavolo, che sono state presentate anche ai rappresentanti delle importanti aziende cesenati che hanno voluto manifestare concretamente la loro attenzione a riguardo, partono prima di tutto dal tema dei prezzi: quelli riconosciuti al produttore sono troppo bassi, in particolare in raffronto alle cifre decisamente più elevate che deve spendere un consumatore. Dunque l’auspicio è quello di intervenire lungo la filiera, con la consapevolezza che su questa partita si gioca davvero il futuro del comparto, a partire dall’attuale e annosa questione del passaggio generazionale delle aziende, che ormai hanno perso appetibilità nei confronti di chi si appresta a entrare nel mondo del lavoro. A questo è però legata la questione della tutela del ‘Made in Italy’, del riconoscimento dei contributi relativi alla stipula dei contratti assicurativi legati alla produzione e ai risarcimenti legati alle devastazioni causate dall’alluvione. Senza dimenticare l’approccio agli utilizzi dei fitofarmaci da impiegare per proteggere il raccolto.