Il crac dell’Ac Cesena Quattro giovani ’plusvalenze’ testimoniano in aula

di Paolo Morelli

Il ritornello è sempre lo stesso: giovani calciatori (ieri ne sono stati ascoltati quattro e due genitori) convinti a trasferirsi da una società all’altra sull’asse Cesena-Chievo Verona, ma con deviazioni verso squadre minori che pagavano qualche rimborso spese. E dopo qualche anno scoprivano, magari dai giornali o dalla trasmissione televisiva ‘Le Iene’, di essere stati valutati milioni di euro. Ma i soldi non giravano, perché a fronte di un calciatore acquistato ce n’era uno venduto per mla stessa cifra. Sono le plusvalenze realizzate con le ‘operazioni baciate’ grazie all’inconsapevole complicità dei giovani calciatori e delle loro famiglie, come ha ben spiegato nella scorsa udienza il commercialista bolognese Mauro Morelli, curatore del fallimento dell’Ac Cesena: le entrate vengono contabilizzate per intero, le uscite vengono ammortizzate in tre anni, così vengono raggiunti i parametri di bilancio per l’iscrizione al campionato successivo. Il sistema, però, richiede un incremento anno dopo anno e porta spesso al fallimento, come accaduto ad Ac Cesena e Chievo, e ora sta facendo tremare il calcio di serie A, con la Juventus già penalizzata dalla giustizia sportiva e l’inchiesta penale che si sta allargando a macchia d’olio.

Ieri pomeriggio al tribunale di Forlì c’è stata la terza udienza del processo ‘Fantacalcio’ imperniato sulla bancarotta dell’Ac Cesena. La causa ha perso diversi protagonisti, che hanno preferito riti alternativi; sono rimasti undici imputati: Rino Foschi, Mauro Giorgini. Luigi Piangerelli, Enrico Brunazzi, Claudio Manuzzi, Christian Dionigi, Stefano Bondi, Luca Mancini, Barbara Galassi, Graziano Pransani e Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, Nella prima parte dell’udienza, davanti al collegio giudicante formato da Marco De Leva (presidente), Elisabetta Giorgi e Giorgia Sartoni, incalzato dalle domande del pubblico ministero Francesca Rago, il commercialista Enrico Maria Baluardi di Sesto Fiorentino, liquidatore della società cooperativa Cesena & Co, ha ricostruito l’intreccio tra Cesena & Co e Ac Cesena, uno sdoppiamento creato con l’intento di spostare debiti e finanziamenti tra la controllante (Cesena & CO) e la controllata (Ac Cesena) in modo che il bilancio di quest’ultima rispettasse i parametri necessari per l’iscrizione al campionato successivo. I n realtà le due entità erano quasi sovrapponibili, con soci e amministratori coincidenti.

Gli avvocati difensori Alessandro Sintucci, Daniele Molinari, Nicola Mazzacuva e Antonella Monteleone hanno puntualizzato diversi punti della deposizione di Enrico Maria Baluardi; in particolare sulla posizione di Christian Dionigi, uscito dal consiglio d’amministrazione nel 2015 dopo aver finanziato la società con un mutuo da 506.000 euro acceso al Credito di Romagna (oggi Solution Bank): fino al 2016 le rate del mutuo venivano rimborsate dall’Ac Cesena tramite Cesena & Co, poi solo gli interessi perché le due società erano al limite dell’insolvenza come evidenziato da una relazione del 30 marzo 2017, mentre gli introiti pubblicitari aumentarono da 230.000 a 700.000 euro con la promozione dalla serie B alla A.

Dalla deposizione della segretaria Nadia Battistini, invece, è emerso che Rino Foschi non si occupava dei trasferimenti del settore giovanile.