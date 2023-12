Il cranio al museo Renzi non appartiene a Leonida Malatesta

Appartiene a un illustre signor nessuno e non a Leonida Malatesta il teschio custodito e conservato come tale sotto teca di vetro presso il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea. Un approfondito esame multidisciplinare ha infatti dimostrato che quel cranio attribuito al signore di Montecodruzzo, vissuto nel castello di San Giovanni in Galilea nella seconda metà del Cinquecento, è di un individuo vissuto addirittura tra i 200 e i 300 anni prima. Il test del radiocarbonio lo data, infatti, a un periodo compreso tra il 1295 e il 1400 e indica l’età di un individuo di 47 anni circa, mentre Leonida morì a 38 anni. Un altro Malatesta dunque, riserva una beffa sui suoi resti mortali, dopo la cocente delusione di circa 5 anni fa, che sconfessava quanto inscritto sulla lapide del Signore di Cesena e fondatore della Biblioteca Novello Malatesta (1418-1465) attribuendo alla sua sepoltura il reliquario conservato in Malatestiana. "Quando la scienza viene in supporto alla storia, - commenta Andrea Antonioli, già direttore del museo Renzi e promotore dell’indagine - quest’ultima si fa davvero affascinante". Già nel 2017 Andrea Antonioli, archeologo e saggista, aveva condotto studi e ricerche su quel reperto, di cui mai furono rinvenuti resti del corpo. A quel tempo la curiosità degli studiosi si era incentrata sulla profonda lesione a carico dell’osso frontale del (presunto)anche a te Leonida, detto il Pazzo, ritenendo potesse essere la causa prima della sua malattia psichiatrica. Antonioli chiamò quindi una équipe di esperti e fu organizzato un convegno al Museo Renzi nel dicembre 2019 per rendere noti i primi risultati. "Le ricerche sono proseguite in questi ultimi anni –dice ancora Antonioli, attualmente presidente del Centro Studi Olim Flaminia – e sono giunti i risultati definitivi delle ricerche condotte sul teschio dal celebre paleopatologo Francesco Maria Galassi, da Cicero Moraes e da Elena Varotto. Il lavoro si è basato su immagini TAC ottenute nel corso dello studio del reperto, già oggetto tra 2017 e 2018 di un primo studio preliminare da parte di Galassi, quando era ricercatore presso l’Università di Zurigo in Svizzera. Dunque, la didascalia della teca dovrà essere corretta, ma il teschio resterà al suo posto in quanto reperto del museo, perdendo però il blasone di personaggio illustre. La nuova ricostruzione ha dunque chiuso il cerchio degli studi su Leonida e sul "suo" cranio e a breve saranno oggetto di una pubblicazione dello stesso Andrea Antonioli e di Alessandra Peroni.

Raffaella Candoli