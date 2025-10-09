Il cuore alla festa del latte. Gusto, solidarietà e valori

Grande emozione per l’appuntamento più atteso dell’autunno romagnolo: la ‘Festa del Latte’. Giunta alla sua diciottesima edizione, la ‘Festa del Latte’ si terrà domenica prossima dalle 14.30 alle 19 negli spazi attorno alla centrale del Latte di Cesena a Martorano in via Violone di Gattolino, 201, con un programma per grandi e bambini che unisce degustazioni, musica, intrattenimento, gusto e solidarietà.

Sul palco centrale, a partire dalle 14.30, si esibirà l’orchestra ‘Luca Bergamini’, per far ballare il pubblico in pista. Alle 16.30 spazio all’eleganza dei ballerini della scuola ‘Amici della Danza’ di Martorano. Mentre nell’area bimbi Trucca bimbi, giochi, spettacoli e l’attesissimo Bimbobell. L’ingresso è gratuito per tutti. Alle 17.30 merenda per i bambini e a seguire un frizzante DjSet a cura di Radio Studio Delta.

"La Festa del Latte rappresenta per noi un momento di incontro con i nostri affezionati consumatori – spiega Daniele Bazzocchi, direttore della Centrale del Latte di Cesena – un’occasione per condividere i valori di genuinità e trasparenza che ci guidano ogni giorno. Vogliamo che le famiglie possano vivere un pomeriggio sereno, tra sapori autentici, musica e sorrisi, riscoprendo la qualità dei prodotti del nostro territorio".

La degustazione avrà anche uno scopo solidale, con raccolta fondi a favore delle associazioni Avis, Ior, Isal, Arrt, Acistom e Auser. "Una festa dal cuore grande, dove il gusto incontra la generosità – aggiunge Renzo Bagnolini, presidente della Centrale del Latte – questa festa è il simbolo del legame profondo che ci unisce al nostro territorio romagnolo. Ogni anno celebriamo il latte e i suoi derivati come patrimonio di tradizione e bontà, ma anche come strumento di solidarietà".

Tre le novità 2025 troviamo il ‘Grottone di Romagna’, formaggio affinato in grotta con 11 mesi di stagionatura, il gelato al caramello salato noci e pecan, la mozzarella fiordilatte julienne e filone, perfette per la ristorazione e la cucina casalinga.

Sono 80 i dipendenti di questo grande colosso che ogni anno tratta oltre 9 milioni di litri di latte e lo trasforma. La vendita dei prodotti della Centrale del latte è aumentata del 20% nei primi nove mesi del 2025, con un fatturato in crescita che entro fine anno dovrebbe aggirarsi sui 22 milioni e mezzo di euro.