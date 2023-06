Il cuore dei terremotati "Idropulitrici e scarponi, ricambiamo la solidarietà"

di Ermanno Pasolini

Nel 2016 i romagnoli con tanta generosità hanno iniziato ad aiutare i terremotati delle Marche. Ieri mattina una delegazione composta dai gruppi comunali di Protezione Civile di Caldarola e Belforte del Chienti e dalla vice preside dell’Istituto di Istruzione Superiore Matteo Ricci di Macerata, è arrivata a Cesena presso il Centro Don Milani, punto di raccolta durante l’alluvione. A fare da tramite è stato Doriano Corbelli, fiorista di Gatteo denominato il "Postino dei terremotati" per i suoi 100 viaggi in otto anni nelle Marche. Ad accoglierli anche i volontari dell’associazione Cucine Popolari che prepara i pasti per gli sfollati. Hanno portato: dieci idropulitrici donate dalla scuola e 250 scarponi da lavoro. Ha detto Matteo Montanari capo di gabinetto del sindaco di Cesena Enzo Lattuca: "La città di Cesena non può che essere infinitamente grata per il gesto della delegazione della comunità delle Marche guidata da Gianni Scamuffa. Tutta la Romagna ha potuto contare, in queste settimane, della grande generosità di tanti cittadini provenienti da ogni parte d’Italia e anche oggi siamo rimasti commossi dalla donazione che proviene da comunità marchigiane che si sono dimostrate tanto generose, quanto presenti e prossime a Cesena". Ha aggiunto Tiziana Riccardi vicepreside e volontaria della Protezione Civile: "E’ per noi motivo di gioia potere ricambiare la solidarietà ricevuta nel 2016 che poi non si è mai fermata in quanto ci sono tante persone che vivono anche nei prefabbricati. I ragazzi della scuola, saputo del mio primo viaggio in Romagna dopo l’alluvione, hanno voluto in qualche modo partecipare con una piccola donazione che ci ha permesso comunque di raggiungere un buon risultato .Abbiamo chiesto le cose che servivano e siamo ancora pronti a ritornare a Cesena se ci fosse bisogno di altre cose. Dobbiamo sempre ringraziare Doriano Corbelli per quello che ha fatto per noi e ora averci fatto da tramite per aiuto agli alluvionati". Poi ha concluso Doriano Corbelli il postino dei terremotati: "Questa donazione che arriva da chi è stato colpito dal terremoto, ha un grande valore, oltre a essere un riconoscimento per la grande generosità dei romagnoli che hanno avuto verso le popolazione terremotate. E’ stato uno splendido gesto di fratellanza e di solidarietà che sicuramente continuerà come noi abbiamo fatto con loro in questi sette anni. Con me hanno collaborato Lucia Gurrieri che da Torino ci ha inviato due idropulitrici a scoppio e Renato Montevecchi titolare della ferramenta "De Gag" a Ponte Ospedaletto di Longiano sempre presente nelle varie iniziative".