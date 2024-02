Il cuore del quartiere Ravennate per gli alunni di Ronta e Martorano

A seguito del “Pranzo di Solidarietà a favore della ripresa post alluvione” organizzato dal quartiere Ravennate in data 22 ottobre scorso presso la sala del parco Endas di Martorano realizzata grazie al contributo di tanti volontari che hanno preparato un gustoso menù per adulti e bambini, grazie all’allestimento di laboratori da parte di Arcilab APS e grazie ad alcuni sponsor locali c’è stata la possibilità di realizzare questa importante iniziativa. Grazie alla partecipazione di tanti cittadini che hanno voluto esprimere amicizia e vicinanza a tutta la nostra comunità è stato possibile devolvere il ricavato del Pranzo di Solidarietà alle scuole primarie di Ronta e di Martorano. Entrambi i plessi colpiti dagli eventi alluvionali del 16 e 17 di maggio ed in particolare quello della scuola di Ronta hanno ricevuto quattro materassi da utilizzare nelle sale predisposte dei due plessi scolastici per lo svolgimento di esercizi al suolo nelle ore di ginnastica. Attraverso questa donazione si chiude un percorso iniziato nel mese di ottobre e concluso nella giornata di oggi con la consegna del materiale che siamo certi sarà utile e prezioso per lo svolgimento delle attività motorie nelle due scuole.

Nella foto, Fabio Pezzi presidente del Quartiere e Rosaria Cotugno comitato genitori di Ronta.