Il ‘cuore’ di Casale: "Salviamo dal degrado l’antica chiesa della. Madonna del Parto"

Salendo nel paesino di Casale, dopo il cimitero, poco prima dell’aggregato di case, si trova una strada sulla destra. E’ in fondo a quella via in salita, circondata dal verde, che si erge l’antica chiesa del paese, la chiesa della Madonna del Parto. Ormai ha l’aspetto di un vecchio rudere, ma chi l’ha vista anni fa, sa che un tempo la piccola chiesetta era di uno splendore unico. E’ per questo che gli abitanti di Casale, una quarantina di persone in tutto, lanciano un appello per salvare la chiesa abbandonata e dichiarata inagibile da oltre 15 anni per via delle infiltrazioni. "Mi sono trasferito a Casale con mia moglie recentemente – spiega Filippo Santarelli, commercialista che abita con la moglie di professione ostetrica nel paesino – anche se ci troviamo a trascorrere la maggior parte delle nostre giornate fuori da questa amata ruralità, ci siamo subito immersi nella frugalità della vita in campagna e siamo stati accolti calorosamente dalla piccola comunità. Tuttavia, uno dei principali sentimenti emerso fin dai primi giorni è stato un mix di dispiacere e sconforto per la situazione nella quale versa la piccola chiesa del paese. Si tratta, infatti, di una piccola chiesetta risalente al millecinquecento e, considerata tra le più graziose e preziose dell’intera vallata che, a non più di 20 anni dalle ultime funzioni ivi celebratevi, versa in uno stato davvero pietoso in seguito alla dichiarazione di inagibilità a causa di qualche piccola infiltrazione del soffitto, all’epoca agevolmente sanabile ma ora diventata un danno enorme". La piccola comunità, spiegano gli abitanti, ha affrontato anni di battaglie nella speranza di sensibilizzare parrocchia, curia ed altre istituzioni, con l’intento di porre fine all’angosciante abbandono dello stato dei luoghi.

"La chiesa è di proprietà della parrocchia che anni fa non sembrò intenzionata a investire nel recupero della chiesetta di Casale – spiega Santarelli -. Oggi probabilmente la spesa di un restauro sarebbe cospicua, per cui è stata messa in vendita insieme a tutto il complesso che comprende anche la canonica, l’ex scuola e dei terreni. Quello che temiamo è che, considerato lo stato di decadimento dell’edificio, possa venir meno il vincolo della Soprintendenza, e a quel punto potrebbero anche cambiarne la destinazione d’uso. La speranza è quella di trovare qualcuno, negli ambienti della chiesa o tramite il Comune o qualche benefattore, che finanzi il restauro. Vorremmo poter riabbracciare l’amata chiesetta nell’originario splendore da tutelare con tutto l’amore, l’attenzione e la cura che solo una comunità rurale può riservare e non vedere disperdersi un patrimonio artistico e culturale così importante, magari anche con la collaborazione finanziaria e in manodopera della comunità stessa. Non escludiamo la possibilità di lanciare una raccolta fondi per la chiesa di Casale". Purtroppo tutti gli sforzi sono ad oggi risultati infruttuosi, nonostante la determinazione che ha sempre contraddistinto gli abitanti di Casale che, nel giardino antistante l’amata chiesa continuano ogni anno ad organizzare la tradizionale festa di paese, ogni primo week end di settembre, che attira migliaia di persone di ogni età e provenienza, con il ritorno al paesino di origine anche di numerose famiglie che per lavoro o altre necessità hanno dovuto trasferirsi in altre parti d’Italia.