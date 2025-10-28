Il cuore grande dei podisti. Fondi donati a Geriatria

La società sportiva San Marco ha devoluto 1.750 euro a sostegno del reparto di Geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena 1.750 euro che verranno impiegati nell’ambito del progetto ‘Pet Therapy in corsia’ promosso dall’Ausl della Romagna. La somma è stata raccolta grazie all’evento solidale ‘Sportiamo Run’ organizzato dal San Marco il 30 maggio scorso, col patrocinio del Centro Sportivo Italiano e la compartecipazione di Nuova Virtus, Woman In Run e Avis. Parte del ricavato della manifestazione, che ha visto l’adesione di tanti sportivi, volontari e sostenitori, è stato dunque destinato a questo progetto, che prevede l’intervento di animali nei reparti ospedalieri con l’obiettivo di migliorare il benessere psico-fisico dei pazienti.

La donazione è stata consegnata alla presenza dei referenti delle associazioni, dei rappresentanti aziendali e del personale medico e infermieristico della Geriatria. Per l’Asd San Marco erano presenti il presidente Marzio Tozzi, il coordinatore di Sportiamo Fabrizio Merli e Massimiliano Severi in rappresentanza della Nuova Virtus, che sono stati accolti dalla direttrice del distretto di Cesena, Valle Savio e Rubicone Paola Ceccarelli, dalla direttrice del presidio ospedaliero Marisa Bagnoli, dalla dirigente della direzione medica Catia Drudi e dalla direttrice dell’unità operativa di Geriatria Maria Grazia Covarelli, insieme a Marco Senni e a Manuela Guido.

"Siamo felici di poter contribuire a un’iniziativa così importante per i pazienti più fragili – ha commentato Tozzi– e confidiamo di continuare a offrire il nostro sostegno anche attraverso gli eventi futuri." "La Pet Therapy, parte integrante delle attività promosse dalla Geriatria – ha ribadito Covarelli – si è dimostrata un efficace supporto nel percorso di cura, riducendo stress e ansia legati alla degenza attraverso l’interazione con animali appositamente addestrati. Siamo molto grati all’Asd San Marco per il sostegno a questo progetto molto gradito dai nostri pazienti ed operatori".

L’evento, inserito nel più ampio programma ‘Sportiamo’, settimana di appuntamenti dedicati alla promozione dell’inclusione e del benessere della collettività, prevedeva una corsa non competitiva di circa 10,5 km e una camminata serale di 7 km tra le colline cesenati, con partenza dal parco giochi di Rio Marano e ristoro finale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di partecipazione e solidarietà collettiva, unendo sport e impegno civico. "Con questo gesto – s legge nella nota diffusa dal sodalizio - l’Asd San Marco rinnova il proprio impegno nel promuovere progetti che coniugano sport, benessere, inclusione e solidarietà, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità".