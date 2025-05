Il dado non è tratto,. Cesare non poteva essere a Cesena

Da recentissimi studi sono emerse ulteriori informazioni che avvalorano l’importanza di “villa Campiana” (secondo G. Rossi da un “Campus Iani” Campo di Giano divinità romana di confine e militare). Secondo V. Carrari gli uomini di Cesena, inviati in aiuto contro Annibale nel 214 a. C., furono aggregati a quelli di Rimini e Sarsina e non al contingente di Ravenna, Faenza e Bologna.

Da Silio Italico verrebbe anche la informazione di Cesena su un confine che non pare identificabile né con Uso, Fiumicino e neppure con l’etrusco “RuBegoNa” senza il concorso almeno di Mesola-Cesuola. Sulla questione poi della notte del ’dado’ di circa metà novembre 50 a. C. (tenendo conto del calendario di Cesare stesso e delle modifiche di papa Gregorio XIII nel 1582) vi sono molti argomenti che indirizzerebbero Caio Giulio Cesare su strade non attraversanti Cesena città.

In particolare vanno evidenziati il ridotto numero di legionari (metà di circa 3500 legionari), le distanze da far percorrere da Ravenna a Rimini senza essere visti/segnalati nell’arco di una sola notte. Poi il comando ceduto ad Ortensio e l’astenersi da ’ammazzamenti’: quindi Cesare sapeva di percorrere una strada diversa e si preoccupo’ che non fossero lasciate tracce nel caso di insuccesso. Di un ritorno alla base e senza destare sospetti poi non se ne parla proprio in quanto non sarebbe possibile spiegare. Poi vi è il percorso all’inverso imposto al “figlio” Ottavio.

Viene quasi ignorata la rete di difesa e rifornimento necessaria alle spalle di una Cesena imprendibile (Q. Cicerone su A.Irzio console 43 a. C.). Auspico che su questo e sul tracciato da Sarsina, ’rovesciato’ prima di Cesena, si approfondisca in coerenza con la della piana centuriata.

A proposito di questa un mio studio inedito sugli scoli/fossi di una quadra tipica cesenate, é stato sintetizzato in un modello in scala 1:2000. È stato anche calcolato un valore mediato, indicativo e approssimato della quantità di acqua necessaria per riempire a raso tutti i fossi con relativi scoli in una quadra. Facendo riferimento ai “superstiti” fossi odierni sarebbero necessari dai 10 ai 15 milioni di litri: un bel polmone idraulico e per ciascuna quadra!

Giancarlo Brighi