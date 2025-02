Il decreto ’salva casa’ apre tante opportunità

Ci sono buone notizie per le famiglie e gli operatori turistici proprietari di beni immobili. Il decreto legge "salva casa" consente infatti di rendere abitabili le cantine, i garage e i sottotetti che hanno un’altezza minima di 2 metri e 40 centimetri. A Cesenatico e dintorni sono molte le abitazioni che dispongono di questi spazi, così come molti alberghi e pensioni di dimensioni medio piccole. Ad onor del vero la regione Emilia Romagna consente già di poter utilizzare i sottotetti di altezza conforme, come locali abitabili. Tuttavia la regione deve recepire le novità contenute nella legge "salva casa" approvata la scorsa estate, per consentire ai privati di poter intervenire e cogliere queste opportunità anche per gli altri locali, come cantine e garage.

Sul territorio, fra i professionisti più ferrati in materia, c’è il geometra Michele Tomassini di I-Service, l’azienda con sedi a Cesenatico, Cervia e San Mauro Pascoli. "Nel decreto legge salva casa – dice Tomassini –, sono prese in considerazione alcune delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che possono essere elencate in quattro macro aree di intervento, che sono la ridefinizione dei titoli che consentono di attestare lo stato legittimo degli immobili; una nuova disciplina relativa ai cambi di destinazione d’uso; il regime delle tolleranze e semplificazione delle procedure finalizzate a sanare e regolarizzare situazioni di difformità; e l’adeguamento degli standard edilizi, in riferimento al recupero dei sottotetti, all’edilizia libera ed al certificato di agibilità e di abitabilità". Oltre alle opportunità legate a seminterrati, cantine, garage e mansarde, da poter rendere a tutti gli effetti parte integrante della casa e non più soltanto servizi, cambiano anche i requisiti minimi per i locali dove le persone possono avere la residenza.

"Se ci sono le condizioni – prosegue Tomassini –, i monolocali per una persona non devono più essere minimo di 28 metri quadrati ma ne basteranno 20, mentre i monolocali per ospitare due persone non dovranno più essere di 38 metri quadrati, ma ne basteranno 28. In sostanza ci sono tante opportunità. Nel recente convegno svoltosi alla Fiera di Rimini, dove si sono dati appuntamento tecnici e privati e della pubblica amministrazione, è stato evidenziato come la legge approvata il 24 luglio 2024, è molto frastagliata, articolata e tocca molti punti di interesse dell’edilizia privata. Tuttavia si possono sostenere e regolarizzare tante cose e la regione Emilia-Romagna su questo tema è un’apripista e il nostro studio e tutto lo staff di I-Service sarà in grado di fornire un consono supporto professionale, per trovare le soluzioni migliori".

Giacomo Mascellani