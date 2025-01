Il derby all’Angelini . Cesenati in terza piazza

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è tornata alla vittoria, chiudendo il girone d’andata del campionato di pallavolo di serie B1 femminile con il sorriso di chi riagguanta il terzo posto in classifica: il successo 3-1 nel derby con Forlì (25-21, 19-25, 25-21, 25-19) catapulta infatti le bianconere a 24 punti e vale una robustissima iniezione di autostima in vista della seconda parte del torneo.

Le avversarie avevano per di più schierato Bacchilega, il colpo di mercato appena annunciato: la centrale in arrivo da Imola (serie A2) è stata impiegata come opposto e ha scompigliato i giochi di Cesena, ma le bianconere hanno risposto con un buon servizio e una prova concreta a muro.

La partita. Nel primo set Forlì prova a sgattaiolare via (6-9), ma con Vecchi in battuta Cesena strappa un break significativo (12-9) e mantiene il vantaggio, alimentato dalla fast di Guardigli (16-13), dal muro di Benazzi (19-15) e da Pinali che risolve un’azione particolarmente disordinata (23-19).

Il secondo parziale è tutta un’altra storia: le avversarie partono forte e pareggiano i conti, prima del decisivo allungo cesenate nel terzo e quarto set. A livello individuale, miglior giocatrice del match è stata Benazzi che ha firmato 24 punti (2 ace e 5 muri).

In doppia cifra anche Pinali (15 punti, di cui 2 muri e l’86% di positività in ricezione) e Vecchi (13 punti di cui 3 ace, 1 muro e il 43% in attacco).

L’Elettromeccanica Angelini Cesena chiude così il girone d’andata con 24 punti in zona playoff al terzo posto in classifica, frutto di 7 vittorie e 6 sconfitte. Dopo la sosta, si tornerà in campo, sempre al MiniPalazzetto, domenica 2 febbraio, contro Mestrino, penultima della classe.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Molari, Vecchi 13, Pinali 15, Pasini 4, Guardigli 6, Benazzi 24, Marchi (L2), Conficoni 1, Caniato 7, Vallicelli 4; ne: Casali, Oke. All. Lucchi.