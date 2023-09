Il desiderio del centenario Festa all’hotel Imperiale

di Ermanno Pasolini

Ha trascorso per oltre 50 anni le sue vacanze all’Hotel Imperiale sul lungomare Giulio Cesare di Gatteo Mare e ora, essendo a un passo dai 100 anni, ha chiesto come regalo di potere tornare per un giorno solo nello stesso hotel delle sue vacanze.

Lui è Vittore Salgarelli, maestro elementare in pensione ed ex sindaco di Isola Della Scala in provincia di Verona, che in ottobre compirà 100 anni. I nipoti si sono prodigati in tutti i modi per esaudire il desiderio del nonno, ma il medico si è opposto dicendo che il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno per Vittore sarebbe stato troppo stressante e pericoloso per la sua salute. Cosicchè la festa dei 100 anni, la faranno con una video chiamata all’Hotel Imperiale per salutare la famiglia Pivato.

Racconta Andrea Pivato titolare dell’Imperiale: "Dal 1960, il 2010 è stato l’ultimo anno in cui Salgarelli è venuto qui in vacanza in quanto poi è mancata sua moglie Maria. Però ci siamo sempre scritti in occasione delle festività natalizie e pasquali. Ora che compie cent’anni i figli e i nipoti gli hanno chiesto cosa volesse di regalo, ha risposto: ’Vorrei trascorrere un giorno con la famiglia Pivato all’Hotel Imperiale’. Avevamo anche concordato la data con i suoi familiari: sabato 9 settembre, a pranzo. Ma purtroppo ha dovuto rinunciare e così abbiamo deciso di festeggiarlo con una video chiamata".

Il tutto era iniziato dopo che all’Hotel Imperiale era arrivata una e-mail della nipote Valentina: "Vi disturbo per una richiesta un po’ particolare: in ottobre il nonno Vittore compirà 100 anni, e noi nipoti stiamo organizzando i festeggiamenti. Il nonno questa estate ha espresso il desiderio di tornare un giorno all’Hotel Imperiale. Così ci è venuta l’idea di chiedervi se sarebbe possibile organizzare un pranzo nel vostro albergo come un tempo. Il nonno però non se la sente più di dormire via di casa, ma un giro in giornata sì, magari se ci fosse la possibilità di prenotare anche una stanza per farlo riposare nel pomeriggio gli farebbe tanto piacere".

Vittore Salgarelli è rimasto contento ugualmente e ha detto: "Mi sarebbe piaciuto tanto tornare ancora una volta, anche se solo per un giorno, all’Imperiale, ma con rammarico devo rinunciare a causa della veneranda età. Ma non rinuncio all’idea di tornarci un giorno, anche perchè la famiglia Pivato e Gatteo Mare sono sempre rimasti nel mio cuore". "Vittore ha sempre apprezzato la buona cucina romagnola, - ricorda Andrea - anche se mangiava poco. Adorava stare in terrazza a leggere e fare le parole incrociate. Ha sempre avuto una parola gentile per tutti i bambini, come fa un vero maestro. Non è detto che, non potendo venire lui a Gatteo Mare, andremo noi a festeggiarlo a casa sua".