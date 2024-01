Il destino di un pirata a Villa Torlonia teatro

Torna sul palco di Villa Torlonia Teatro la rassegna ’Il Fanciullino’ dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. La tradizione del teatro per ragazzi si rinnova con tre appuntamenti in compagnia di un mozzo con il sogno di diventare un valoroso capitano, una coppia di esilaranti scienziati e le loro buffe invenzioni, un bambino e un gruppo di animali pronti a partecipare ad un viaggio fantastico nel bosco. Il primo appuntamento è oggi pomeriggio con ’Giacomo Sparviero: il destino di un pirata’.

Si parte oggi alle 16, con Matteo Giorgetti, che porterà in scena una produzione Fratelli di Taglia: le avventure di Giacomo Sparviero, uno scalcagnato mozzo rimasto solo, senza amici e senza ciurma. Sparviero ha però un grande sogno, quello di diventare un vero capitano con una nave tutta sua. Grazie all’aiuto di una misteriosa mappa riuscirà a sentire la misteriosa voce del più temibile dei pirati che gli proporrà un pericoloso gioco: se Sparviero supererà le prove indicate dalla mappa battendo in abilità i più grandi pirati della storia potrà conquistarsi poco a poco il titolo di capitano, per scoprire alla fine che il suo destino era scritto nelle stelle e che non ci resta che seguire il nostro cammino, anche se alle volte sembra fragile o impervio.

La rassegna prosegue domenica 18 febbraio con ’Ecomonster Puppet Show’, divertente spettacolo di burattini di ’All’InCirco’, di e con Gianluca Palma e Mariasole Brusa. L’ultimo appuntamento sarà domenica 17 marzo con Alcantara Teatro e Sara Galli che racconteranno la storia ’Il piccolo Aron e il Signore del bosco’.

Tutti gli spettacoli sono adatti a piccoli spettatori dai 5 anni in su. Per la rassegna il Fanciullino: ingresso unico 5 euro. Gli spettacoli inizieranno alle 16.

Biglietti acquistabili in prevendita su www.liveticket.it. Prenotazioni telefoniche al 370.3685093.