Il dialetto romagnolo nella poesia dal XVI secolo a Tonino Guerra

"Le origini del dialetto Romagnolo nella poesia" è il tema dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio al Museo della Marineria, organizzato all’Università per gli adulti di Cesenatico. L’appuntamento è alle 16, quando interverrà il professore Andrea Pivato accompagnato dall’attrice poetessa Annamaria Tomassini. Lo studioso appassionato di dialetto romagnolo, passerà in rassegna i primi componimenti apparsi nel XVI secolo (Commedia nuova a Faenza e Pavlòn mat a S. Vittore di Cesena) poi, nell’Ottocento, c’è la traduzione riminese di Francesco Talanti di alcuni canti della Divina Commedia e quella faentina di Antonio Morri che ha tradotto il Vangelo secondo Matteo. Si arriva così alla seconda metà dell’Ottocento quando nasce Olindo Guerrini il cui figlio Guido pubblica, dopo quattro anni dalla sua morte (1917), i Sonetti romagnoli che esprimono uno stile ironico-satirico-brillante, di grande successo. Dopo 41 anni nasce a S. Maria di Bertinoro Aldo Spallicci, medico che interpreta un nuovo filone della poesia romagnola, quella lirica-epigrammatica e inaugura i suoi testi musicati da Cesare Martuzzi e Francesco Balilla Pratella, con le cante romagnole. Si parlerà poi di alcuni amici del coro Ad Novas di Cesenatico che eseguono alcune delle più belle cante composte da Spaldo (Aldo Spallicci), e Martuzzi. La rivoluzione del dialetto nella poesia romagnola è iniziata con Tonino Guerra nel secolo scorso, la cui raccolta I Bu del 1972 è stata l’apripista che ha ispira molti poeti a pubblicare le loro raccolte. In questo contesto si inseriscono il cesenaticense Leonardo Maltoni e il ravennate Mario Bolognesi, i santarcangiolesi Nino Pedretti e Raffaello Baldini, Tolmino Baldassarri di Cervia, Walter Galli e Nino Pedrelli di Cesena, Gianni Fucci che completa "il poker" de "e circual d’e giudeizi" (circolo del giudizio) dei santarcangiolesi; e poi Giuseppe Bellosi di Fusignano, Giuliana Rocchi e Giovanni Nadiani.

g.m.