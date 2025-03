Oggi alle 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentato ‘Il diario di Elisabetta Sirani’ (2025 - Editrice NFC Rimini), nuova monografia a cura di Massimo Pulini. A dialogare con l’autore sarà la storica dell’arte Veronica Pretolani. In questo libro l’autore rende note più di cinquanta opere inedite di Elisabetta Sirani, tra dipinti, disegni e incisioni, che si vanno a sommare alle tante già note di una pittrice che ebbe solo dieci anni di vita per esprimere il proprio talento. Da questa ricerca emerge un volto nuovo, arricchito del singolare stile grafico di Elisabetta, espresso in una pratica innovativa che coniuga la pittura a inchiostro al disegno di tratto, ma vengono presentati anche diversi dipinti dispersi, che resero famosa l’artista e che le valsero in vita elogi e sonetti.