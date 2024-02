Il dibattito sul futuro della città. Tra sicurezza, viabilità e alluvione

Ora che lo scacchiere dei candidati è completo (Enzo Lattuca per il centrosinistra Marco Casali per il centrodestra e Marco Giangrandi per Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva ), con la sola incognita del M5S (si presenterà alle urne alleato con il centrosinistra, le diserterà o che altro?) la campagna elettorale per le comunali dell’8 e 9 giugno entrare nel vivo sui temi veri, quelli che riguardano il miglioramento della città. I candidati si daranno battaglia su molteplici tematiche, che toccano i nervi più sensibili dei cesenati, famiglie e imprese.

Sicurezza. La questione di una città più sicura resta di primaria attenzione, con il centrodestra che chiede di intervenire con assoluta perentorietà in zona stazione con l’istituzione del posto di polizia e il centrosinistra che pone al centro la riqualificazione dell’area per sottrarla al degrado. Altro tema caldo è l’adeguamento degli organici e chiama in causa il Ministero dell’Interno.

Viabilità e sosta. Alla mobilità sostenibile con la creazione della bicipolitana, punto programmatico forte del centrosinistra, il centrodestra si contrapporrà cercando di stanare Lattuca sulla Città Trenta, che il sindaco ha escluso di voler realizzare sulla scia di quello che è avvenuto a Bologna, ma è prevista nel Piano della mobilità sostenibile. Denis Parise di Cesena Siamo Noi ha chiesto invece di realizzarla e sarà interessante verificare la posizione in merito della alleanza di civici e Italia Viva. Non è derubricata la questione dei parcheggi con gli antagonisti pronti a dar battaglia al sindaco che conta di perfezionare l’acquisizione dei parcheggio del Sacro Cuore con 50 posti dalla cooperativa Sacra Famiglia, obiettivo annoso dell’amministrazione. Sulla gestione dei parcheggi interrati in rosso e sull’incognita dello scenario dopo la imminente chiusura di Atr che li aveva in capo, si arroventerà il dibattito. Lotto zero e via Emilia bis verranno riproposte come annose priorità inevase.

Economia. Per i temi dello sviluppo campeggeranno i temi dell’agricoltura e del commercio al dettaglio in sofferenza, della burocrazia penalizzante per le imprese e della messa terra dei patti per i lavoro.

Sanità ed emergenza casa. I rincari dell’assistenza domiciliare sono uno dei temi più avvertiti dagli utenti relativi ai servizi, così come quelli delle rette nelle rsa, ma è soprattutto su sanità e emergenza e che si accenderà la campagna elettorale: gli interventi per produrre nuovi alloggi a prezzi calmierati e snellire la lista dei richiedenti la casa popolare, i tempi dilatati e i costi crescenti per la realizzazione del nuovo ospedale, la destinazione funzionale del Bufalini, le liste di attesa per esami e prestazioni e la carenza sempre più cronica dei medici di famiglia sono problemi sui cui i cesenati avranno necessità di valutare le differenzi soluzioni proposte dai candidati.

Alluvione. Ma più ancora di tutte le altre problematiche, il punto dirimente della campagna elettorale sarà quello dell’alluvione, su cui infurierà la contesa, come è avvenuto fra le opposte parti politiche in questi mesi: i sistemi di allerta, i tempi e le modalità dei risarcimenti in particolare per i beni mobili, l’efficacia degli interventi e delle opere di pulizia e delle casse di espansione sono i nodi centrali. Gi esponenti di centrosinistra e centrodestra se le sono dette di santa ragione addebitandosi rispettivamente le responsabilità dei ritardi negli aiuti e delle inadempienze a livello di interventi di prevenzione.

Centro storico e frazioni. Gli interventi di riqualificazione e rigenerazione nel centro storico e nelle frazioni, in particolare di quelli più periferici, saranno un altro terreno accidentato su cui si svilupperà la campagna elettorale così come quello degli istituti culturali con gli oppositori di Lattuca che gli addebiteranno ritardi nella realizzazione di Pinacoteca, Casa della musica, Museo Archeologico e nel rilancio dell’agonizzante Centro Cinema, nonché l’abbandono definitivo del progetto del Museo della Città. I programmi sono in fase finale di allestimento, presto i cesenati potranno metterli a confronto.

