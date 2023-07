Il difficile ritorno alla normalità Dal Carisport al Lungosavio, quei cumuli di rifiuti da smaltire

di Raffaella Candoli

Un enorme cumulo di terra e fango, tronchi d’albero, materiale plastico e pneumatici dismessi risultano abbandonati davanti al Carisport, e occupano parte dello spazio erboso e per intero l’area parcheggio che è stata transennata e interdetta al pubblico. Non è un bel vedere, dato che la permanenza si protrae ben oltre il tempo tollerabile al decoro della zona che, d’accordo è stata pesantemente colpita dall’alluvione del 16 maggio scorso, ma ora necessita di quel ritorno alla normalità estetica e al ripristino igienico che in altre zone di Cesena si è verificato. Grazie ad un concorso di forze tra pubblico e privati, volontari e servizio civile la città ha saputo rialzarsi e cancellare, là dove è stato possibile, i segni devastanti ed economicamente importanti procurati dal fango e dalla violenza delle acque. Ma ci sono ancora zone che portano il segno evidente di ciò che si è dovuto buttare. Oltre al citato Carisport restano mucchi di materiale ferroso di fianco all’Iper Lungosavio, mentre elettrodomestici danneggiati e mobilio da smaltire occupano ancora le zone prossime al Ponte Vecchio e le vie Savio e San Michele. Ma a chi spetta la rimozione? Hera, da noi interpellata, fa sapere che "Nei pressi del Centro commerciale Lungosavio, la Banca Crédit Agricole ha esposto del materiale ferroso alluvionato e ha contattato ditte di rottamai per il recupero, mentre il materiale rimanente che può rientrare fra i rifiuti urbani verrà prelevato da Hera. Stesso discorso per il cumulo di materiale elettronico-Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che verrà smaltito da ditte specializzate. All’interno dell’area di pertinenza dell’istituto bancario Hera invece ha messo a disposizione degli addetti della banca un cassone da 25 metri cubi in cui poter conferire materiale alluvionato rientrante fra i rifiuti urbani, principalmente mobilio, arredo uffici e archivi carta alluvionata".

Dunque, diversi sono i soggetti che devono attivarsi per lo smaltimento "differenziato" e tra questi soggetti altri c’è anche Ferrovie dello Stato, anzi Rfi (Rete ferroviaria italiana), che ha provveduto a prelevare il materiale ligneo accatastato a ridosso del ponte ferroviario, e si è assunto l’onere dello smaltimento definitivo del materiale, accumulato presso il piazzale Paolo Tordi (Carisport), spazio che il Comune ha concesso a Rfi. Ma, quando questo avverrà? Se i cittadini registrano inadempienze da parte dei servizi preposti, alcuni di loro non sono esenti da colpe, perché come fa notare il Comitato "Chi burdél de paciùg ad via Po e via Adda", che nei giorni scorsi ha organizzato una reunion di volontari, cui hanno preso parte ben 600 persone, c’è chi incivilmente continua a liberarsi di materiale danneggiato esponendolo in strada.

"Ricordiamo che è possibile richiedere il ritiro su appuntamento – rimarca Hera - chiamando il Servizio clienti 800 999 500 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), recandosi allo sportello clienti Hera di via A. Spinelli 60, oppure tramite l’APP Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhoneiPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, su www.ilrifiutologo.it. L’esposizione del materiale, anche se alluvionato, senza aver preso appuntamento, è considerato scarico abusivo". E il possessore è sanzionabile.