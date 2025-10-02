Il digiuno per Gaza proseguirà fino a Natale, finora 62 aderenti

Andrà avanti fino a Natale la catena del digiuno per Gaza organizzata dalle Cucine Popolari. In trenta giorni hanno aderito 62 persone per un totale di 129 giorni di digiuno.

"L’iniziativa – spiega l’associazione in una nota – consiste in una staffetta di digiuno che coinvolge ogni giorno persone impegnate a rinunciare volontariamente al pasto come gesto di solidarietà e come richiamo silenzioso ma potente alla pace in Palestina, e in particolare alla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Non ha finalità religiosa, ma è un’azione civile, non violenta, che richiama alla coscienza collettiva l’urgenza di porre fine a ogni forma di violenza e di ingiustizia. come atto di solidarietà e denuncia. È un gesto semplice, laico, umano, ma profondo. Un modo per dire che non restiamo indifferenti. Che siamo presenti, anche da lontano, con il nostro corpo e la nostra coscienza. E per ricordare e far ricordare che esistono ancora dignità, compassione e responsabilità".

"Chiunque può aderire, impegnandosi per un giorno (o più) nel digiuno simbolico – conclude la nota delle Cucine Popolari –. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo disponibile al link: https://www.cucinepopolaricesena.org/adesione-al-digiuno".