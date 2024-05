Il discorso della Liberazione: "L’antifascismo non è estremismo. Stupito dalla reazione di Morrone"

Chesi

Ha scatenato un putiferio il discorso celebrativo del 25 aprile tenuto dal sindaco Enzo Lattuca. Gli affondi contro la censura Rai al monologo di Scurati e la rivendicazione della discriminante antifascista contro un circolo vicino a CasaPound che espone simboli come croci celtiche, sono stati bollati dalla Lega come "un comizio elettorale di parte", parole che "aizzano l’odio". Particolarmente duro con Lattuca è stato il segretario leghista romagnolo Jacopo Morrone: "Discorso al limite della legalità".

Enzo Lattuca, lei è il "candidato sindaco dell’estrema sinistra" come dice il leghista Morrone?

"E’ vero il contrario. Sono loro a spostarsi sempre più a destra con candidature come quelle del generale Vannacci, di personaggi di CasaPound e, anche a Cesena, esponenti dell’area no-vax. Semmai avverto che c’è un’area moderata di centrodestra che non si sente più rappresentata e guarda invece con più favore alla mia candidatura. Per questo sono così nervosi e polemici".

Ma non può negare che nel suo discorso ha posto con forza il tema dell’antifascismo e del ‘pericolo’ dei fascisti.

"Certo. Il 25 aprile si celebra la liberazione dal nazifascismo, di che altro si deve parlare? Mi stupisce però che il centrodestra si senta coinvolto dalla mia invettiva. Non era certo rivolta a loro".

Seriamente, lei crede che ci sia un pericolo fascista oggi in Italia?

"Non ho timore né vedo un pericolo di ritorno del fascismo in Italia! Vedo però che c’è un orientamento di questo tipo in piccoli gruppi. Per questo ho evidenziato il caso del circolo di CasaPound che espone croci celtiche (un simbolo tipico della destra radicale e ‘nostalgica’ Ndr), come mi hanno segnalato molti cittadini".

E dov’è il pericolo? CasaPound è un movimento legale che ha partecipato alle elezioni e legittimamente svolge attività politica.

"Infatti non ho chiesto né di vietare né di reprimere. Ho solo detto che quando passeremo davanti a quel circolo pronunceremo, pacificamente ma senza paura, il nome di Giacomo Matteotti, nel centenario del suo assassinio da parte dei fascisti. Non mi pare una posizione estremista. E sono stupito che esponenti del centrodestra siano preoccupati per le mie invettive contro i fascisti, invece di schierarsi chiaramente dalla parte dell’antifascismo. Non sono certo io quello ‘divisivo’".

L’onorevole Morrone l’ha anche accusata di essere stato più in tv che tra gli alluvionati...

"I cesenati non conoscono Morrone. Non è mai stato impegnato a Cesena né durante né dopo l’alluvione.Io faccio il mio dovere istituzionale. E parlando con i cesenati quotidianamente, ho attestazioni che il nostro impegno, di tutte le istituzioni, è stato apprezzato anche per la sua efficacia. Se il centrodestra pensa di usare l’alluvione come arma elettorale, allora ha sbagliato argomento".

Il tema alluvione resta comunque spinoso. Un anno dopo circola ancora la critica che non è stato fatto abbastanza per avvertire tutti i cittadini, specie quelli residenti nelle zone più vicine ai corsi d’acqua. Si poteva fare di più?

"Si può sempre fare di più. Comunque, l’allerta era stata data in maniera chiara il giorno prima attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Il senso era: ‘La situazione è seria, comportatevi con cautela’. Ci sono stati aggiornamenti continui via social. E le auto della protezione civile hanno girato in tutto il territorio con messaggi via altoparlante. Certo, non è possibile assicurare che siano arrivati ovunque, e che siano stati uditi ovunque. Ma l’impegno è stato massimo".

E per il futuro? C’è un modo per dare un’allerta più puntuale?

"Si lavora, non solo a Cesena, nella direzione di un sistema di allerta che invii un messaggio registrato a tutti i telefoni, non solo quelli registrati presso la Protezione civile".