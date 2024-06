Il docufilm del Carlino. Sala gremita all’Eliseo

Era San Giovanni e giocava l’Italia. Ma la sala del cinema Eliseo che lunedì sera ha ospitato la proiezione del film ‘Ho visto il finimondo-Il Racconto dell’alluvione’ prodotto da Qn Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino era gremita. Perché ciò che è accaduto nel maggio dello scorso anno non può essere dimenticato e perché i racconti, i drammi, le tragedie e le speranze di una comunità raccontate dalle persone che si sono trovate a dover fare i conti col lato peggiore della catastrofe, meritano di essere ascoltati. La proiezione è stata introdotta da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino e regista dell’opera insieme al giornalista Marco Santangelo (le musiche originali sono di Marco Reno Solferini). Erano presenti anche Giuseppe Gambi, presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese che ha reso possibile la realizzazione del film e l’assessore alla cultura e al bilancio del Comune di Cesena Camillo Acerbi. Al termine della proiezione, il pubblico si è trattenuto a lungo in sala per discutere con Baroncini sui contenuti del film, che ha fatto il pieno di applausi, ma anche di riflessioni: "Merita di essere diffuso in tutta Italia e di essere visto dal Governo e da tutta la politica".

l.r.