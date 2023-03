Il docufilm di Antonelli ’Alla ricerca dell’uomo’ al Cai di Cesena

La bellezza della natura e il suo legame con gli esseri umani al centro del docufilm ’Alla ricerca dell’uomo’ che sarà proiettato stasera alle 20.45 nella sede del Cai di Cesena, presso il centro ’I Maceri’. All’evento sarà presente l’autore ravennate Ugo Antonelli, appassionato naturalista che ha realizzato numerosi reportage di viaggio con cui ha ottenuto riconoscimenti e premi in Italia e all’estero. Ad oggi ha visitato 35 Paesi extraeuropei, tra cui quattro spedizioni in Siberia, in Groenlandia seguendo i Ciukci e gli Inuit, in Etiopia e in Papua Nuova Guinea. Incontro libero aperto a tutti, non solo ai soci Cai.