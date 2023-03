Il docufilm ‘Sospesi’ alla Malatestiana

Dalla Fontana Masini al Chinese Theatre, il che vuol dire dalla Romagna a Hollywood. Il documentario ‘Sospesi’, firmato dalla regista cesenate Martina Dall’Ara, tornerà infatti sul grande schermo con una due giorni italiana e americana: si partirà sabato 4 marzo con un doppio appuntamento in programma alla Biblioteca Malatestiana. Alle 11 la visione sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori, mentre alle 17 sarà di libero accesso. Il giorno successivo invece ‘Sospesi’ sarà trasmesso online (ore 22 locali) e in via esclusiva al pubblico statunitense all’interno del Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest, manifestazione che si terrà al Tcl Chinese Theatre, a pochi giorni dalla 95esima edizione dei premi Oscar. Il primo lungometraggio della filmmaker romagnola racconta volti, voci e storie di circa 100 italiani in 50 paesi del mondo durante il primo lockdown dovuto alla pandemia del 2020. Dopo le prime proiezioni al Cinema Eliseo, al Supercinema di Santarcangelo di Romagna e al Cinema Teatro Maffei di Torino sono arrivati anche importanti riconoscimenti. Il docufilm prodotto in collaborazione con Manufactory Productions è arrivato nella finale del festival di Stafford in Gran Bretagna nella categoria Covid Film, mentre al Mindfield Film Festival di Albuquerque ha vinto il ‘Best original score’ con le musiche firmate dal compositore Davide Caprelli.