"Il Don Baronio presto sarà accessibile a tutti"

Rendere il don Baronio accessibile a tutti è l’iniziativa che chiude l’anno dell’associazione ’Amici di don Baronio’ nel segno della solidarietà. Il 2022 ha visto il passaggio della presidenza da don Pier Giorgio a don Davide Pedrosi, parroco di Castelvecchio. E’ stato un anno di fermento e cambiamenti per gli ’Amici di don Baronio’, associazione savignanese che lo scorso 15 ottobre ha festeggiato i dodici anni di attività. Nel 2022 sono stati avviati l’insediamento di Fondazione Enaip, il refettorio solidale e il potenziamento del doposcuola, l’oratorio homo viator e la ristrutturazione di porzioni di fabbricato.

"Voglio ringraziare don Pier Giorgio Farina per tutto quello che ha fatto - ha detto don Davide Pedrosi - la sua iniezione di fiducia nei giovani e la sua lungimiranza hanno reso possibile il fermento di questi giorni. Appena iniziato il mio mandato ci siamo chiesti come poter continuare quest’opera e così abbiamo pensato di rendere il don Baronio un luogo energeticamente sostenibile, accessibile a tutti. Purtroppo l’intervento sta subendo i ritardi che il settore edilizio ha accusato. Contiamo di terminare i lavori entro il 2023".

Continua la vicepresidente Mariacristina Manuzzi: "Non è possibile installare un ascensore. Così abbiamo accolto con favore la proposta di raggiungere l’obiettivo con l’installazione di due servoscale, uno per la casa delle fraternità a servizio dei giovani e uno a servizio della porzione di fabbricato su via Matteotti che servirà museo, piano mostre e aule studio. L’intervento sarà in cantiere entro febbraio. Un intervento da 9.937,50 euro. Per le nostre casse si tratta di cifre fuori portata ma grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, RomagnaBanca, Fondazione Enaip di Forlì-Cesena e ai nostri donatori regolari a oggi ci mancano appena 851 euro. Grazie alla generosità l’accessibilità sarà realtà, soprattutto in vista dei progetti 2023, uno su tutti, le aule studio che speriamo vedano la luce al più presto".

"Ringrazio, oltre alle importanti realtà sostenitrici - ha concluso Davide Pedrosi -, tutti i volontari che mettono a disposizione tempo e competenze per portare avanti questa azione di riqualificazione, sociale prima che strutturale. In tanti si sono adoperati per realizzare gli eventi come la tombola, per aiutarci nelle pratiche tecniche, per allacciare contatti e stringere relazioni di collaborazione con il territorio ma anche semplicemente per pulire gli ambienti. Senza questo clima di reciproco aiuto tutto questo non sarebbe possibile. L’opera sarà inaugurata nel nuovo anno, contestualmente ad un evento in programma per festeggiarne il buon esito. Chi volesse contribuire può farlo sul sito www.amicididonbaronio.org".

Ermanno Pasolini