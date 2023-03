Il dono dell’architetto Savelli Duemila fumetti alla Malatestiana

Duemila esemplari di fumetti, letti, sfogliati, regalati e conservati gelosamente per oltre sessant’anni. E ora, donati alla Biblioteca Malatestiana per metterli a disposizione di grandi e piccoli. Il benefattore è Alessandro Savelli, architetto nato a Cervia, ma cesenate d’adozione, che ha firmato diverse pubblicazioni, come ’Siamo tutti italiani ma solo noi romagnoli’ e ’Caffè con il morto a Milano Marittima’, tra i fondatori del Telefono Azzurro.

Buona parte dei fumetti e delle graphic novel, una volta completate le operazioni di trasloco dalla casa del filantropo e concluse le attività di catalogazione, sarà messa a scaffale per essere fruita da tutti gli appassionati del genere. "La richiesta di Savelli – commenta l’assessore Carlo Verona – ci onora e incrementa la qualità della proposta letteraria presente in Malatestiana. Savelli inoltre ha manifestato la volontà di continuare ad aggiornare le collezioni da lui elargite e ancora in corso di pubblicazione, come, ad esempio, Tex Willer, Diabolik e Le Storie. Per queste ragioni, nell’ala dedicata ai fumetti è stata creata una sezione intitolata ad Andrea Savelli, nipote del donante, con cui condivideva la passione per fumetti e fantascienza". Era presente anche il direttore della Malatestiana Paolo Zanfini.

Un regalo alla collettività, con uno sguardo alle nuove generazioni. "Mettere a disposizione di tutta la comunità cesenate questa ampia collezione – commenta Savelli – mi onora. Sono sempre stato appassionato di fumetti. Le immagini parlano, creano mondi, stimolano l’immaginazione, penetrano le menti e riescono ad affascinare anche coloro che non sono grandi sostenitori della lettura. Il fumetto ha una connotazione educativa per i giovani. È anche per questa ragione che, in Malatestiana, la nuova sezione è stata intitolata a mio nipote, scomparso prematuramente all’età di quattordici anni e di cui conservo il ricordo".