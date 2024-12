Il ‘Dono sospeso’ della Caritas per le persone fragili

La Caritas di Savignano sul Rubicone promuove la quinta edizione del progetto Re(si)stiamo insieme, il "Dono sospeso", che consiste nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e alle persone più fragili. Re(si)stiamo insieme vuole attivare la solidarietà e consentire, a chi vuole, di contribuire con un’offerta per la preparazione di pacchi spesa natalizi contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene della persona e della casa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto il Natale e le festività. I volontari Caritas provvederanno alla consegna dei doni. Nelle scorse edizioni sono stati fatti e donati circa 80 pacchi per ogni raccolta, un grande risultato che ha visto impegnati tanti volontari e giovani, ma soprattutto ha portato un tocco di felicità in casa di tante persone. Con 20 euro si contribuirà alla spesa per una famiglia, con 15 alla spesa per una coppia e con 10 alla spesa per una persona. Per aderire si può lasciare la prenotazione del dono in chiesa oppure chiamare il numero 347 5376661 (Elena Battistini), 334 6944449 (Rosaria Bersani), oppure 347-9917682 e 333-8736666. I donatori riceveranno un piccolo segno natalizio, in un circolo virtuoso che aiuta chi dà e riceve. I volontari di Caritas saranno presenti per la raccolta fino al 24 dicembre in tutte le chiese di Savignano sul Rubicone in occasione delle Messe domenicali.

Ermanno Pasolini